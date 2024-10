OM, Mason Greenwood met la pression à Thomas Tuchel

Grèce vs Angleterre

Montpellier vs Marseille

L’attaquant de l’OM, Mason Greenwood, veut faire passer un message à Thomas Tuchel pour un retour en sélection.

Dans quelques minutes, l’Olympique de Marseille sera aux prises avec Montpellier pour le dernier match de la huitième journée de Ligue 1. Avant ce match, le club phocéen occupe la 3e place au classement avec 14 points pris en 7 journées. Et ce début de saison probant, l’OM le doit en partie à ses recrues estivales et surtout à Mason Greenwood. De retour en forme, l’international anglais pense logiquement à retrouver le maillot de l’Angleterre. L’ancien mancunien veut d’ailleurs s’appuyer sur la nomination de Thomas Tuchel à la tête des Three Lions pour assurer son retour en sélection.