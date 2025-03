L’avenir de Mason Greenwood à l’OM est plus incertain que jamais. Une décision a été prise par le club, et le joueur n’a plus le choix…

Arrivé l’été dernier à l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood traverse une période compliquée. Dans une situation inconfortable depuis quelques semaines, l’ancien ailier de Manchester United pourrait voir avenir s’éloigner de la Commanderie les prochains mois. Une décision vient d’être prise à cet effet. L'article continue ci-dessous