Entre vérité refoulée et remords tardifs, Florian Thauvin a enfin levé le voile sur les dessous de son départ de l’Olympique de Marseille. Dans une confession sans détours, l’ancien chouchou du Vélodrome est revenu sur un épisode marquant de sa carrière, mêlant maladresse, mensonge involontaire et rupture émotionnelle avec un club où il a tout connu. Une mise au point aussi sincère que troublante.
OM, les révélations hallucinantes de Florian Thauvin sur son départ
Florian Thauvin revient sur son départ douloureux de l’OM
Passé par toutes les émotions à l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin a connu une trajectoire singulière, entre triomphes et désillusions. De son transfert tumultueux à son retour auréolé de succès, puis à son départ inattendu pour les Tigres en 2021, le champion du monde 2018 a traversé bien des tempêtes. Désormais joueur du RC Lens, où il s’épanouit de nouveau, Thauvin est revenu sur les raisons profondes de sa séparation avec l’OM dans une longue interview accordée à So Foot.
S’il évoque une « aventure excitante » au Mexique, l’ailier reconnaît que l’expérience fut un échec. Ce départ, qu’on croyait motivé par l’envie de renouveau, est en réalité né d’une frustration prolongée autour d’une prolongation de contrat non concrétisée. Florian Thauvin raconte : « Au départ, dès le mois de septembre 2020, je discute avec Milan, avec Maldini et Massara. Je dois signer, et pour une raison que j’ignore, ça ne s’est jamais fait. On arrive au mois de février-mars et ça n’avance pas. J’ai alors des contacts avec l’Atlético, Naples, Juninho à Lyon que j’ai très gentiment remercié, ce n’était pas réalisable pour moi vis-à-vis de Marseille. Et puis vient le Mexique. Parallèlement, Pablo Longoria m’a fait une belle proposition pour rester, on était tombés d’accord, mais trois semaines ou un mois après je n’avais toujours pas reçu les contrats. »
Florian Thauvin en voulait à l’OM
Ce flou contractuel n’est que la conséquence d’une cassure plus ancienne. Après une grave blessure à la cheville, Florian Thauvin s’était senti isolé du club. Contraint de financer son propre suivi médical en dehors des installations olympiennes, il en garde une blessure symbolique. Malgré une saison 2020-2021 réussie sur le plan individuel (33 titularisations, 8 buts), la fracture morale était consommée.
C’est à ce moment-là qu’un épisode décisif s’est produit. Le joueur croise Pablo Longoria sur le parking du centre d’entraînement. Le président lui demande : « C’est bon, on est d’accord et tout ? » Et Florian Thauvin répond oui… alors qu’il savait déjà qu’il rejoindrait les Tigres. Il confie aujourd’hui : « D’ailleurs, tout de suite sur la route en rentrant, j’ai appelé ma mère et je lui ai dit : “Maman, j’ai fait une bêtise, j’ai donné ma parole alors que je n’aurais pas dû.” J’en étais malade tout de suite, je ne suis pas fier de moi. C’est l’une des grandes erreurs que j’ai faites. »
Les regrets de Thauvin pour les circonstances de sa rupture avec l’OM
Visiblement marqué, Florian Thauvin assume aujourd’hui sa part de responsabilité. Dans ses propos recueillis par So Foot, il tente d’expliquer ce moment d’égarement : « Je ne sais pas, est-ce que c’est l’effet de surprise ? Ce n’était pas prévu, ça s’est passé très vite. Ou par timidité ? Ou bien j’ai paniqué ? À l’intérieur de moi, je voulais dire la vérité, mais ce n’est pas sorti, je n’ai pas réussi, je n’ai pas su réagir correctement. Vous savez, des fois dans la vie, quand on est jeune, c’est dur de dire non. Et puis ça arrive à tout le monde d’être face à son boss, de ne pas forcément être en accord avec lui, mais de ne pas oser lui dire non. Je n’ai pas osé lui dire non, voilà. »
Cette sincérité tardive s’accompagne d’un profond regret envers Pablo Longoria, qu’il considère comme une victime collatérale : « Je m’en suis énormément voulu parce que Pablo Longoria ne méritait pas ça, c’est lui qui a payé les pots cassés de la mauvaise gestion d’Eyraud. Quand je l’ai recroisé, je me suis excusé. »
L’échec mexicain et la renaissance en Serie A
Parti avec enthousiasme au Mexique, Florian Thauvin réalise aujourd’hui que son aventure avec les Tigres fut une erreur. Le contexte, la pression et les attentes n’ont pas correspondu à ses ambitions sportives. En un an et demi, l’international français n’a jamais vraiment trouvé sa place et sera finalement écarté du groupe. Ce passage manqué l’a toutefois conduit vers une forme de renaissance. Rebondissant à l’Udinese en Serie A, puis revenu en Ligue 1 sous les couleurs du RC Lens, Thauvin retrouve peu à peu son équilibre.
À 32 ans, il mesure le chemin parcouru : « Je pense que c’est le fait d’être passé par toutes ces choses-là qui fait que j’ai réussi à trouver mon équilibre. Si je ne me prends pas les pieds dans le tapis, je ne fais pas ce retour. C’est mon histoire, c’est comme ça. » Ces révélations sur son départ de l’OM confirment une évolution profonde chez Florian Thauvin. Longtemps perçu comme un joueur impulsif, il apparaît désormais lucide et apaisé. Son retour au premier plan avec le RC Lens symbolise ce renouveau, forgé dans les erreurs passées et l’humilité retrouvée.