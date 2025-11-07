OM, les révélations hallucinantes de Florian Thauvin sur son départ

Passé par toutes les émotions à l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin a connu une trajectoire singulière, entre triomphes et désillusions. De son transfert tumultueux à son retour auréolé de succès, puis à son départ inattendu pour les Tigres en 2021, le champion du monde 2018 a traversé bien des tempêtes. Désormais joueur du RC Lens, où il s’épanouit de nouveau, Thauvin est revenu sur les raisons profondes de sa séparation avec l’OM dans une longue interview accordée à So Foot.

S’il évoque une « aventure excitante » au Mexique, l’ailier reconnaît que l’expérience fut un échec. Ce départ, qu’on croyait motivé par l’envie de renouveau, est en réalité né d’une frustration prolongée autour d’une prolongation de contrat non concrétisée. Florian Thauvin raconte : « Au départ, dès le mois de septembre 2020, je discute avec Milan, avec Maldini et Massara. Je dois signer, et pour une raison que j’ignore, ça ne s’est jamais fait. On arrive au mois de février-mars et ça n’avance pas. J’ai alors des contacts avec l’Atlético, Naples, Juninho à Lyon que j’ai très gentiment remercié, ce n’était pas réalisable pour moi vis-à-vis de Marseille. Et puis vient le Mexique. Parallèlement, Pablo Longoria m’a fait une belle proposition pour rester, on était tombés d’accord, mais trois semaines ou un mois après je n’avais toujours pas reçu les contrats. »