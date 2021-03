OM, Florian Thauvin n’exclut pas de rester la saison prochaine

En fin de contrat en juin, Thauvin a laissé entendre que les changements à la tête de l’OM pourrait le pousser à rester.

Après les mauvaises nouvelles du début d’année, place enfin aux bonnes nouvelles à Marseille ? Au fond du gouffre au moment des incidents qui ont eu lieu à la Comanderie puis le départ soudain d’André Villas-Boas, l’OM tente de relever la tête petit à petit. Pablo Longoria, alors head of football du club, a pris la place de Jacques-Henri Eyraud à la présidence tandis que Jorge Sampaoli a pris les rênes de l’effectif depuis quelques jours.

Pour sa première avec le club marseillais, l’Argentin a connu la victoire contre Rennes mercredi soir et fera ses débuts au Vélodrome, samedi contre Brest. Pour l’occasion, Florian Thauvin devrait être encore titulaire comme face aux Rennais, où il était positionné aux côtés de Milik à la pointe de l’attaque.

En fin de contrat avec l’OM dans les prochains mois, le champion du monde 2018 a fait la Une à cause de sa relation avec Dimitri Payet. Ce dernier lui aurait reproché de ne penser qu’à ses statistiques personnelles afin de signer un gros chèque durant l’été. Auteur de sept buts et autant de passes décisives depuis le début de la saison en Ligue 1, Thauvin n’a toujours pas tranché pou son futur.

"Je ne sais pas du tout, des choses plus importantes se sont passées ces dernières semaines, cela n'a pas été simple pour tout le monde, a lancé l’international tricolore lors de son passage en conférence de presse. C’est un nouveau départ pour le club. Mon avenir, je n'en ai aucune idée. J'ai toujours eu une très bonne relation avec Pablo Longoria. On verra ce qu’il se passera à l’avenir mais je n'en sais pas plus que ça pour l'instant."

"Un joueur en fin de contrat se pose toujours des questions et n'est pas à 100%. Quand vous n'êtes pas à 100% physiquement, ni dans la tête, on ne peut pas tirer le meilleur de vous-même. On se retrouve dans cette situation après une décision de l'ancienne direction."

L'article continue ci-dessous

Si les discussions durent depuis des mois entre les deux parties, aucun accord n’a pour le moment été trouvé. Et alors que les supporters marseillais se sont fait une raison de voir partir Thauvin vers d’autres cieux Milan AC, Leicester, Newcastle ou encore le FC Séville), la donne pourrait bien avoir changer. C’est du moins ce qu’a laissé sous-entendre le principal intéressé face aux journalistes.

"Le changement de président peut-il fluidifier les choses? Pourquoi pas, toutes les cartes sont redistribuées avec une nouvelle direction."

"Il y a eu des discussions entre Pablo Longoria et mon entourage (en décembre, ndlr). On a toujours eu une excellente relation avec Pablo, a encore insisté le champion du monde 2018. On n'a pas réussi à conclure sur un accord en décembre mais ce n'est pas pour autant que la discussion a été fermée."