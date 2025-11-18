OM, le limogeage discret d’un cadre révélé au grand jour !

Lors du fameux « ritiro » à Rome, déplacement organisé pour resserrer le groupe, Benatia informe Ravanelli que l’aventure touche à sa fin. La Provence évoque même un directeur sportif « qui l’a dans son collimateur » au moment de lui annoncer la nouvelle.

Le rôle confié à Ravanelli dépassait pourtant celui d’un simple visage institutionnel. L’Italien accueillait les nouveaux joueurs à l’aéroport, servait de relais dans les moments délicats, et se chargeait aussi de maintenir un lien avec ceux placés dans le loft. Pour plusieurs recrues, il représentait un premier contact rassurant avec l’environnement olympien.

Son influence avait même pris une tournure plus forte auprès de Roberto De Zerbi. Le coach de l’OM, en pleine découverte du vestiaire phocéen la saison dernière, louait publiquement son sens du timing et son importance au quotidien : « Ravanelli est déterminant au sein du staff. Il sait intervenir au moment juste, en employant les bons mots ». Arrivé dans une période mouvementée, De Zerbi n’hésitait pas à s’appuyer sur son ancien attaquant pour fluidifier les échanges et apaiser certaines tensions.