L’Olympique de Marseille vit rarement des périodes calmes, mais certains épisodes se jouent encore plus discrètement que d’autres. Le cas Fabrizio Ravanelli en est l’exemple parfait : figure appréciée des supporters, proche du vestiaire et longtemps présenté comme un relais précieux entre la direction et le staff, l’Italien se retrouve aujourd’hui à la porte. Le club avait soigneusement évité d’exposer ce dossier. Pourtant, des éléments remontent désormais à la surface et éclairent un départ expédié dans la plus grande discrétion.
OM, le limogeage discret d’un cadre révélé au grand jour !
Rupture consommée entre l’OM et Ravanelli
Nommé un an plus tôt comme « conseiller sportif et institutionnel », Fabrizio Ravanelli n’a, selon La Provence, presque plus mis les pieds à Marseille depuis la reprise de la saison. Et l’éloignement ne date pas d’hier. L’ancien avant-centre olympien, devenu visage familier dans les couloirs du club, se heurte depuis des mois à une direction qui ne comptait plus sur lui.
Au printemps, le dossier aurait été définitivement scellé. Medhi Benatia, installé aux commandes du sportif, n’envisageait pas, d’après les informations du quotidien régional, une collaboration avec l’Italien. Le point de rupture se serait produit très tôt, bien avant que la saison n’offre ses premiers frissons.
Une mise à l’écart sèche, annoncée loin des projecteurs
Lors du fameux « ritiro » à Rome, déplacement organisé pour resserrer le groupe, Benatia informe Ravanelli que l’aventure touche à sa fin. La Provence évoque même un directeur sportif « qui l’a dans son collimateur » au moment de lui annoncer la nouvelle.
Le rôle confié à Ravanelli dépassait pourtant celui d’un simple visage institutionnel. L’Italien accueillait les nouveaux joueurs à l’aéroport, servait de relais dans les moments délicats, et se chargeait aussi de maintenir un lien avec ceux placés dans le loft. Pour plusieurs recrues, il représentait un premier contact rassurant avec l’environnement olympien.
Son influence avait même pris une tournure plus forte auprès de Roberto De Zerbi. Le coach de l’OM, en pleine découverte du vestiaire phocéen la saison dernière, louait publiquement son sens du timing et son importance au quotidien : « Ravanelli est déterminant au sein du staff. Il sait intervenir au moment juste, en employant les bons mots ». Arrivé dans une période mouvementée, De Zerbi n’hésitait pas à s’appuyer sur son ancien attaquant pour fluidifier les échanges et apaiser certaines tensions.
Une fin amère pour un ancien chouchou du Vélodrome
Depuis l’été, Ravanelli ne participe plus aux missions du club. Sollicité par divers médias et approché par quelques équipes, il bénéficiait encore de son contrat avec l’OM… tout en passant la plupart de son temps en Italie. Ses apparitions à Marseille se comptaient sur les doigts d’une main.
La Provence indique que la rupture du contrat devrait être officialisée très bientôt. Autour de lui, ses proches évoquent une décision qui le « dégoûte », tant l’ancien attaquant imaginait une trajectoire différente dans le projet olympien. Mais au club, l’affaire est classée depuis longtemps. Les responsables ont tourné la page bien avant que l’information ne fuite.
Un départ discret, mais un signal fort
Le club phocéen cherche clairement à redessiner sa structure sportive. Et dans cette réorganisation rapide, certains profils n’avaient plus leur place. Ravanelli fait partie de ceux pour qui le rideau tombe sans bruit, mais avec un certain malaise. La transition est déjà actée en interne, même si ce limogeage silencieux commence seulement à s’étaler au grand jour.