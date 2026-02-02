À Marseille, chaque mot prononcé en conférence de presse résonne plus fort qu’ailleurs. À seulement 18 ans, Ethan Nwaneri l’a appris très vite. Débarqué sur la Canebière dans un contexte explosif, le jeune Anglais n’a pas fui les questions, bien au contraire. Entre premiers pas encourageants, tempête sportive et incertitudes sur son avenir, Ethan Nwaneri a livré un discours dense, révélateur de sa maturité précoce et de l’importance de son choix marseillais.
OM, la sortie enflammée d'Ethan Nwaneri sur son avenir
Ethan Nwaneri découvre les tensions internes à Marseille
Recrue hivernale de l’Olympique de Marseille, Ethan Nwaneri était présent face à la presse ce lundi, à la veille d’un huitième de finale de Coupe de France face à Rennes. Prêté par Arsenal jusqu’à la fin de la saison, Ethan Nwaneri découvre un club en pleine zone de turbulences. L’OM reste sur un match nul frustrant contre le Paris FC (2-2) lors de la 20e journée de Ligue 1, quelques jours seulement après une élimination douloureuse en Ligue des Champions.
Le climat est lourd autour du vestiaire. Les tensions internes ont éclaté au grand jour, avec un Roberto De Zerbi très remonté, des cadres comme Geoffrey Kondogbia et Arthur Vermeeren excédés, et un club au bord de l’implosion sportive et extrasportive. C’est dans ce contexte brûlant qu’Ethan Nwaneri a posé ses valises à Marseille, un défi que le jeune milieu offensif a choisi d’assumer pleinement.
Des débuts rapides et déjà marquants pour Nwaneri avec l’OM
Malgré cette atmosphère pesante, Ethan Nwaneri n’a pas tardé à se signaler sur le terrain. Buteur dès sa première apparition sous le maillot olympien, Ethan Nwaneri a immédiatement marqué des points auprès du public et du staff. Interrogé sur ses premiers jours, le natif de Londres a tenu un discours résolument positif : « C’était une première semaine très positive. Nous n’avons pas obtenu les résultats voulus mais nous allons dans la bonne direction. On est prêts à pousser et c’est très positif ».
Ethan Nwaneri s’est également montré très réceptif aux méthodes de Roberto De Zerbi. Le technicien italien n’a pas tardé à échanger avec sa jeune recrue, lui donnant, selon ses propres mots, « quelques orientations tactiques pour prendre le ballon au bon poste et au bon moment ». Une relation naissante qui semble déjà structurante pour la progression d’Ethan Nwaneri dans le jeu marseillais.
Ethan Nwaneri déjà conquis par Marseille
Revenir sur son choix de rejoindre l’OM était inévitable. Ethan Nwaneri n’a laissé transparaître aucun doute quant à sa décision. Le joueur, prêté par Arsenal, a expliqué avec clarté ce qui l’a convaincu : « Marseille est un très grand club, le coach, les supporters, la manière dont ils jouent, je n’ai pas hésité une seconde, c’est important pour moi et je pense que ça va m’apporter dans ma progression ».
Ethan Nwaneri a également insisté sur la dimension populaire du club phocéen et sur la responsabilité qui en découle : « Il y a beaucoup de supporters ici, l’ambiance est formidable, on a forcément beaucoup de responsabilités dans ce club et je vais essayer de faire au mieux ». Des propos forts qui traduisent une réelle conscience du poids de l’institution marseillaise, malgré son jeune âge.
L’appel à l’unité de Nwaneri au milieu de la tempête
Relancé sur la spirale négative traversée par l’OM, Ethan Nwaneri a tenu un discours rassembleur. Sans nier les tensions récentes, le numéro 11 olympien a appelé à un rebond collectif : « Toute l’équipe était très déçue, on voulait avancer en Ligue des Champions, c’était une défaite très frustrante mais nous n’avons pas le temps d’y repenser, il faut repartir au combat ».
Ethan Nwaneri a également évoqué les heures compliquées vécues en interne, tout en soulignant un retour rapide au calme : « Beaucoup de joueurs veulent bien faire pour les supporters, pour le club donc ce qu’il se passe est forcément frustrant. Il y a eu une journée un peu difficile et on est reparti tout de suite. C’est important que les supporters nous soutiennent ». Un message clair adressé aux tribunes de l’Orange Vélodrome.
Ethan Nwaneri entretient le flou autour de son avenir
Sur le plan sportif, Ethan Nwaneri, décrit comme juste techniquement, intelligent dans son placement et doté d’une belle vision du jeu, devra désormais confirmer sur la durée pour aider un OM en quête de stabilité. Mais la question de son avenir s’est rapidement invitée dans les débats. Prêté jusqu’à la fin de la saison, Ethan Nwaneri n’a pas fermé la porte à un futur prolongé à Marseille, tout en restant prudent.
Face aux journalistes, Ethan Nwaneri a conclu avec lucidité : « tout est possible dans le football, je ne peux pas vous dire, on verra ce qui arrivera. On en parlera au moment voulu ». Une sortie mesurée, mais lourde de sens, qui laisse planer le doute et nourrit déjà les projections autour de son avenir sur la Canebière.