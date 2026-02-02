OM, la sortie enflammée d'Ethan Nwaneri sur son avenir

Recrue hivernale de l’Olympique de Marseille, Ethan Nwaneri était présent face à la presse ce lundi, à la veille d’un huitième de finale de Coupe de France face à Rennes. Prêté par Arsenal jusqu’à la fin de la saison, Ethan Nwaneri découvre un club en pleine zone de turbulences. L’OM reste sur un match nul frustrant contre le Paris FC (2-2) lors de la 20e journée de Ligue 1, quelques jours seulement après une élimination douloureuse en Ligue des Champions.

Le climat est lourd autour du vestiaire. Les tensions internes ont éclaté au grand jour, avec un Roberto De Zerbi très remonté, des cadres comme Geoffrey Kondogbia et Arthur Vermeeren excédés, et un club au bord de l’implosion sportive et extrasportive. C’est dans ce contexte brûlant qu’Ethan Nwaneri a posé ses valises à Marseille, un défi que le jeune milieu offensif a choisi d’assumer pleinement.