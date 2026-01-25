OM : Nwaneri casse la baraque

Après avoir peiné à obtenir du temps de jeu sous les ordres de Mikel Arteta cette saison, le club marseillais a recruté le jeune homme de 18 ans pour le reste de la saison. Et il n'a pas tardé à s'imposer dans l'équipe de Roberto De Zerbi, le milieu offensif marquant lors de la victoire 3-1 contre Lens en Ligue 1 samedi.

Nwaneri avait réalisé une saison exceptionnelle à Arsenal en 2024-2025, inscrivant neuf buts et délivrant deux passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues. Cette saison, cependant, il n'a disputé que 12 rencontres, Arteta ayant souvent préféré certains de ses coéquipiers plus expérimentés des Gunners. Face aux appels à donner plus de temps de jeu à l'international anglais des moins de 21 ans, Arteta a appelé à la patience.

Il a déclaré : « Il a 18 ans et compte déjà 50 apparitions sous le maillot du club. Je me demande combien d'autres joueurs anglais ont atteint ce nombre de matchs à cet âge. C'est un fait, pas une simple hypothèse. Si quelqu'un lui avait annoncé cela il y a deux ans, avec l'effectif actuel, on aurait probablement répondu que c'était irréaliste. »

Puis, vendredi, Nwaneri, sous contrat à l'Emirates Stadium jusqu'en 2030, a été prêté à Marseille pour la seconde moitié de la saison.

Un communiqué d'Arsenal indique : « Ethan Nwaneri a rejoint l'Olympique de Marseille en prêt jusqu'à la fin de la saison. Notre jeune joueur de 18 ans, extrêmement talentueux, a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues cette saison et bénéficiera désormais d'un temps de jeu précieux au sein de l'équipe de Ligue 1.

Nous souhaitons à Ethan le meilleur pour son passage à Marseille et nous avons hâte de le voir développer son talent dans l'un des meilleurs championnats d'Europe. »

Avant que son transfert à Marseille ne soit finalisé, Nwaneri a révélé que son coéquipier d'Arsenal, William Saliba, avait joué un rôle déterminant pour le convaincre de rejoindre le club marseillais. Le défenseur central a passé 18 mois au sein de l'équipe de la côte sud et en a fait l'éloge.

Nwaneri a déclaré : « William Saliba m'a dit que l'OM était l'un des meilleurs clubs du monde. Roberto De Zerbi est l'un des meilleurs entraîneurs du monde, il est exigeant. » Je suis prêt à jouer sous ses ordres et à suivre ses consignes pour l'équipe.

De Zerbi avait lui-même annoncé que Nwaneri aurait du temps de jeu à Marseille et, effectivement, le jeune joueur était titulaire lors du match de Ligue 1 contre Lens, deuxième du classement. Marseille, troisième, s'est bien repris après sa défaite 3-0 face à Liverpool en Ligue des Champions en s'imposant 3-1 samedi. Nwaneri a inscrit un but en première mi-temps, entre les deux réalisations d'Amine Gouiri. Rayan Fofana a réduit l'écart en fin de match pour les visiteurs, mais les trois points sont revenus à Marseille, pour une soirée salvatrice pour Nwaneri.