OM : De Zerbi lâche tout avant Liverpool, entre ambition, cicatrices et piques assumées

Affronter Liverpool ne ressemble à aucun autre match. De Zerbi l’assume pleinement. Selon lui, la difficulté se situe moins dans l’approche mentale que dans la préparation purement footballistique.

« La préparation footballistique est plus difficile quand tu affrontes Liverpool, contrairement à la préparation mentale. C'est la progression que l'on doit avoir de notre côté. On doit penser que tous les matchs doivent être préparés de la même manière car notre histoire prouve qu'on peut gagner contre tout le monde », a-t-il lancé.

Le technicien italien refuse toute approche émotionnelle excessive. Pour lui, l’OM doit traiter ce choc comme les autres, avec rigueur et continuité. Une manière d’inscrire ce match dans un processus, pas dans l’exception.