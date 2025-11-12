Mercato OM : De Zerbi pour remplacer Guardiola à Manchester City, c’est validé

Depuis son arrivée en 2016, Pep Guardiola a façonné Manchester City à son image. Un football total, exigeant, léché, souvent irrésistible. Près de dix ans plus tard, le génie catalan a tout conquis : Premier League, FA Cup, Ligue des champions, Community Shield… Le palmarès est aussi immense que l’empreinte laissée sur le club. Pourtant, selon The Times, l’entraîneur de 54 ans envisagerait sérieusement de passer la main dès la fin de cette saison.

Le quotidien britannique, par la voix de son correspondant à Manchester, Paul Hirst, précise que cette réflexion est bel et bien « sur la table ». Guardiola n’a jamais caché son désir de faire une pause après des années d’intensité extrême. Fatigue, lassitude, envie d’un nouveau défi ou simple besoin de respirer : plusieurs facteurs convergent vers une possible fin de cycle.

Même si son contrat court jusqu’en juin 2027, l’Espagnol aurait confié à ses proches qu’il ne se voyait pas forcément aller au bout. Après avoir remis City sur de bons rails cette saison, malgré quelques doutes l’an passé, il pourrait partir au sommet, comme il l’a fait à Barcelone puis au Bayern Munich.