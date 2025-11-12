L’avenir de Pep Guardiola à Manchester City suscite de plus en plus d’interrogations. Alors que le technicien espagnol approche de la décennie à la tête des Sky Blues, l’idée d’un départ prend forme dans les coulisses. Et si cela se confirmait, le nom du remplaçant fait déjà frémir les supporters marseillais : Roberto De Zerbi, actuel coach de l’Olympique de Marseille, serait dans les petits papiers du Catalan lui-même.
Mercato OM : De Zerbi pour remplacer Guardiola à Manchester City, c’est validé
- AFP
Pep Guardiola songe à tourner la page après dix ans à City
Depuis son arrivée en 2016, Pep Guardiola a façonné Manchester City à son image. Un football total, exigeant, léché, souvent irrésistible. Près de dix ans plus tard, le génie catalan a tout conquis : Premier League, FA Cup, Ligue des champions, Community Shield… Le palmarès est aussi immense que l’empreinte laissée sur le club. Pourtant, selon The Times, l’entraîneur de 54 ans envisagerait sérieusement de passer la main dès la fin de cette saison.
Le quotidien britannique, par la voix de son correspondant à Manchester, Paul Hirst, précise que cette réflexion est bel et bien « sur la table ». Guardiola n’a jamais caché son désir de faire une pause après des années d’intensité extrême. Fatigue, lassitude, envie d’un nouveau défi ou simple besoin de respirer : plusieurs facteurs convergent vers une possible fin de cycle.
Même si son contrat court jusqu’en juin 2027, l’Espagnol aurait confié à ses proches qu’il ne se voyait pas forcément aller au bout. Après avoir remis City sur de bons rails cette saison, malgré quelques doutes l’an passé, il pourrait partir au sommet, comme il l’a fait à Barcelone puis au Bayern Munich.
- Getty Images Sport
City prépare déjà la succession
Les dirigeants mancuniens n’attendent pas que Guardiola officialise son choix pour anticiper. Selon The Times, plusieurs pistes sont déjà étudiées. Le profil d’Andoni Iraola, entraîneur de Bournemouth, figure parmi les favoris. Ancien joueur de Bilbao, son style offensif, sa rigueur tactique et sa proximité avec les principes du jeu de possession séduisent les décideurs de City.
Autre nom régulièrement cité : Mikel Arteta. L’actuel coach d’Arsenal, ex-adjoint de Guardiola, connaît parfaitement la maison bleue. Toutefois, son attachement au projet londonien et la rivalité entre les deux clubs rendent l’opération quasi impossible, sauf retournement spectaculaire.
Mais un troisième nom commence à s’imposer dans les discussions, celui d’un entraîneur qui a séduit toute l’Angleterre avant de traverser la Manche : Roberto De Zerbi.
- AFP
De Zerbi, le choix de cœur de Guardiola
D’après Team Talk, si Pep Guardiola avait son mot à dire dans le choix de son successeur, il désignerait sans hésiter Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien, désormais sur le banc de l’OM, conserve une forte cote en Premier League après son passage remarqué à Brighton.
Le coach catalan n’a jamais caché son admiration pour lui. Il a souvent vanté ses méthodes et sa philosophie inspirée du jeu de position, mais enrichie d’une audace presque révolutionnaire. De Zerbi a marqué les esprits par sa capacité à transformer des joueurs moyens en pièces essentielles d’un collectif fluide, agressif et imprévisible.
Ses principes, hérités de Sassuolo, basés sur des permutations constantes et un pressing intense, rappellent certains fondements du jeu de Guardiola. Ce dernier aurait même déclaré en privé qu’il se reconnaissait dans l’approche de l’Italien. Une reconnaissance rare, presque un adoubement.
- Getty Images Sport
L’OM en alerte
Pour l’Olympique de Marseille, la nouvelle a de quoi semer le trouble. Arrivé à l’été 2024 sur la Canebière, Roberto De Zerbi a relancé un effectif en manque de repères et insufflé une mentalité offensive que le public du Vélodrome adore. Si ses débuts ont connu des soubresauts, son influence sur le groupe est indéniable.
Mais si Manchester City venait à perdre Guardiola, l’intérêt du géant anglais pourrait vite devenir concret. Et dans ce cas, difficile pour un entraîneur ambitieux comme De Zerbi de refuser une telle opportunité. La Premier League le connaît, le respecte et le considère comme l’un des techniciens les plus prometteurs de sa génération.
Pour l’heure, rien n’est acté. Pep Guardiola n’a pas encore tranché sur son avenir et l’OM se concentre sur sa saison. Néanmoins, à mesure que les rumeurs s’intensifient, la direction phocéenne sait qu’un été agité se profile.
- Getty Images Sport
Une fin de règne annoncée ?
Après près de dix ans de règne, Pep Guardiola pourrait choisir de quitter Manchester City au sommet de sa gloire, laissant derrière lui un héritage colossal. Et s’il part, il pourrait bien passer le flambeau à un entraîneur qu’il respecte profondément, un certain Roberto De Zerbi.
Les supporters de l’OM peuvent souffler, rien n’est encore signé. Mais ils savent désormais que leur coach attire l’œil de l’un des plus grands techniciens de la décennie. Et ça, ce n’est jamais anodin.