Mercato : une star d’Arsenal attendue à l’OM cet hiver, c’est très chaud

Selon les informations du compte XLe PetitOM, réputé proche des arcanes du club, les dirigeants olympiens ont posé un diagnostic précis. Certaines séquences de la première partie de saison ont mis en évidence des carences, en particulier dans l’entrejeu. Trop d’irrégularité. Pas assez de maîtrise lors des temps faibles. Résultat, l’état-major marseillais a décidé d’agir vite et fort.

Medhi Benatia, très actif depuis le début de l’hiver, a enclenché une phase d’intervention ciblée. L’objectif ne laisse aucune place au flou : corriger les déséquilibres identifiés et offrir à Roberto De Zerbi un groupe capable de soutenir la cadence jusqu’au printemps.