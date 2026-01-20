Le compte à rebours est lancé sur la Canebière. À un peu plus de dix jours de la fermeture du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille a décidé d’appuyer sur l’accélérateur. En coulisses, Medhi Benatia orchestre une fin de marché très ambitieuse, avec plusieurs dossiers chauds et une priorité claire : renforcer l’effectif pour éviter les errements du début de saison.
Mercato : une star d’Arsenal attendue à l’OM cet hiver, c’est très chaud
- AFP
Un constat sans détour en interne
Selon les informations du compte XLe PetitOM, réputé proche des arcanes du club, les dirigeants olympiens ont posé un diagnostic précis. Certaines séquences de la première partie de saison ont mis en évidence des carences, en particulier dans l’entrejeu. Trop d’irrégularité. Pas assez de maîtrise lors des temps faibles. Résultat, l’état-major marseillais a décidé d’agir vite et fort.
Medhi Benatia, très actif depuis le début de l’hiver, a enclenché une phase d’intervention ciblée. L’objectif ne laisse aucune place au flou : corriger les déséquilibres identifiés et offrir à Roberto De Zerbi un groupe capable de soutenir la cadence jusqu’au printemps.
- Getty Images
Le milieu de terrain, chantier numéro un
Sans surprise, le cœur du jeu concentre l’essentiel des réflexions. L’OM cherche d’abord un véritable meneur. Un joueur capable de dicter le rythme, d’inventer entre les lignes et de connecter le milieu à l’attaque. Un profil rare, souvent absent dans les moments décisifs.
Autre besoin clairement assumé : un numéro 8 complet. Un joueur mobile, endurant, capable de se projeter sans négliger l’impact défensif. Un rôle clé dans le système exigeant voulu par De Zerbi. Les pistes menant à Himad Abdelli et Quinten Timber s’inscrivent pleinement dans cette logique et restent activées.
- Getty/GOAL
Ethan Nwaneri, la piste qui enflamme Marseille
Le troisième axe du mercato olympien concerne le secteur offensif. L’OM veut sécuriser une alternative crédible à Greenwood. L’idée ne consiste pas à empiler les profils, mais à éviter toute dépendance sur la durée.
Dans ce contexte, un nom circule avec insistance. D’après les informations de David Ornstein, confirmées par Fabrizio Romano, le club phocéen discute avec Arsenal pour obtenir le prêt d’Ethan Nwaneri, milieu offensif de formation. Âgé de 18 ans, l’ailier droit représente un pari assumé, mais très séduisant. Aucun accord définitif ne lie encore les deux clubs. La formule envisagée reste un prêt payant, sans option d’achat.
Les discussions avancent. Arsenal étudie aussi d’autres sollicitations, venues d’Italie et de Crystal Palace. Pourtant, l’OM conserve un avantage certain. Les Gunners apprécient le cadre marseillais, mais surtout le projet porté par De Zerbi et son style de jeu, jugé idéal pour accompagner la progression du jeune talent.
- AFP
Un dernier ajustement possible en défense
Enfin, un quatrième dossier demeure ouvert. Celui d’un arrière gauche. Rien d’impératif à ce stade. Mais si une opportunité se présente sur le marché, Marseille ne fermera pas la porte. La fin de mercato réserve parfois des coups inattendus.
- AFP
Benatia en première ligne jusqu’au bout
Le temps presse. Medhi Benatia le sait. Les contacts se multiplient, les négociations s’enchaînent, les équilibres financiers se peaufinent. L’ambition reste claire : fournir à Roberto De Zerbi un effectif plus dense, plus cohérent, capable de répondre présent sur tous les tableaux.
À Marseille, l’hiver s’annonce brûlant. Et le mercato, loin d’avoir livré son dernier mot.