OM, un retour imminent d'Amine Gouiri ?

Alors que l’Olympique de Marseille avance avec un effectif fragilisé par les absences, une bonne nouvelle semble se dessiner autour d’Amine Gouiri. L’attaquant algérien, opéré de l’épaule après une succession de luxations, accélère son travail de réathlétisation et viserait désormais une date précise pour retrouver la compétition. Si ce scénario se confirme, Marseille pourrait récupérer un atout offensif majeur au moment où les échéances s’intensifient.

Amine Gouiri pousse pour un retour dès début janvier 2026

Depuis son opération d’octobre, Amine Gouiri multiplie les séances spécialisées pour renforcer son épaule et sécuriser son retour à la compétition. L’international algérien, contraint de renoncer à la CAN 2025, progresse même plus rapidement que prévu selon les estimations initiales. Cette accélération nourrit l’espoir d’un retour imminent, un objectif qu’Amine Gouiri entretient avec détermination tant son absence a pesé sur les rotations offensives de l’OM ces dernières semaines.

Selon les informations de Foot Mercato, Amine Gouiri se serait d’ailleurs fixé une cible claire : être disponible pour le Trophée des Champions face au PSG, programmé le 8 janvier au Koweït. Cette perspective apparaît d’autant plus cruciale que Roberto De Zerbi devra composer sans Pierre-Emerick Aubameyang, retenu avec le Gabon pour la CAN. Un retour d’Amine Gouiri en ce début d’année offrirait ainsi un souffle offensif bienvenu et relancerait considérablement la palette tactique marseillaise.