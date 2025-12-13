OL, un taulier du vestiaire poussé vers la sortie

L’OL a franchi un premier obstacle important en passant devant la DNCG avec un simple encadrement de sa masse salariale, sans interdiction de recruter. Une situation bien plus favorable que la saison passée, marquée par la menace d’une relégation administrative. Pour autant, le déficit estimé à près de 200 millions d’euros sur l’exercice précédent rappelle que le redressement est loin d’être achevé, selon les informations de Foot01. Dans ce contexte, chaque mouvement du mercato hivernal est scruté avec attention.

Malgré ces contraintes, l’Olympique Lyonnais ne compte pas rester immobile. La direction sportive souhaite renforcer un effectif jugé trop court, avec deux priorités clairement identifiées : l’arrivée d’un avant-centre et le recrutement d’un défenseur central capable d’être immédiatement opérationnel. Ces besoins sportifs s’inscrivent dans une volonté de stabiliser l’équipe pour la deuxième partie de saison, tout en évitant des paris trop risqués financièrement.

Mais ces ambitions supposent aussi des départs. Si les cadres les plus bankables ne sont pas directement ciblés, Lyon doit trouver des leviers financiers crédibles. Tanner Tessmann, suivi notamment à l’étranger malgré une dynamique en baisse, fait partie des dossiers observés. Toutefois, un autre profil, plus installé dans le vestiaire, pourrait finalement cristalliser les discussions internes.