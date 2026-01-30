Depuis son arrivée dans le Rhône, il incarne le renouveau offensif de l’Olympique Lyonnais. Performant, souriant et déjà décisif, Endrick s’est rapidement imposé comme l’un des visages forts de la seconde partie de saison lyonnaise. Mais derrière les sourires et les buts, une question commence à agiter les coulisses : combien de temps l’OL pourra-t-il profiter de sa pépite brésilienne ? Une récente prise de parole d’Endrick, volontairement floue, a ravivé les espoirs lyonnais tout en faisant grincer quelques dents à Madrid.
OL, la nouvelle sortie d'Endrick qui ne va pas plaire au Real Madrid
Endrick, moteur du renouveau lyonnais
Après un été mouvementé, l’Olympique Lyonnais avait déjà montré des signes encourageants en première partie de saison. L’hiver a toutefois marqué un véritable changement de dimension. Avec l’arrivée d’Endrick en prêt, l’OL a gagné en tranchant, en confiance et en ambition. Les résultats parlent d’eux-mêmes : premiers de la phase régulière de Ligue Europa et désormais quatrièmes de Ligue 1, les Lyonnais avancent en embuscade derrière le PSG, Lens et l’OM. Dans ce contexte, Endrick est devenu un facteur X incontournable, symbolisant les rêves de trophée qui recommencent à circuler entre Rhône et Saône.
Sur le terrain, Endrick impressionne par son efficacité et sa maturité. À seulement 19 ans, l’attaquant prêté par le Real Madrid a déjà inscrit quatre buts en trois rencontres, dont un triplé remarqué à Metz lors de la victoire 5-2. Des performances qui placent Endrick sous le feu des projecteurs et renforcent son statut de joueur-clé dans le système lyonnais. À Lyon, Endrick semble épanoui, libéré, et pleinement intégré à un collectif qui tourne à plein régime.
Une adaptation idéale et un attachement assumé à l’OL
Cet épanouissement, Endrick l’a lui-même confirmé dans un entretien accordé à L’Équipe. Le Brésilien n’a pas caché son bonheur de vivre cette expérience lyonnaise : « Mon adaptation est presque parfaite. Depuis que je suis arrivé, la communication avec mes coéquipiers et le staff est excellente. Je les remercie vraiment pour cette aide au quotidien. J’espère maintenant m’améliorer un peu plus à chaque match, pour qu’à la fin de la saison nous atteignions nos objectifs. (…) Le fait que les dirigeants viennent à ma rencontre, qu’ils me donnent leur parole, c’était marquant. J’ai ressenti leur confiance. J’ai trouvé ici une équipe vraiment très unie, où il y a de l’amitié, c’est important. C’est même le plus important. S’il y a une union sur le terrain et hors terrain, les choses sont plus fluides, naturelles. »
Ces propos confirment un coup de cœur réciproque entre Endrick et l’OL. Dans un environnement stable et bienveillant, l’attaquant retrouve des sensations et engrange de la confiance, au point de se repositionner clairement dans la course à une place pour la prochaine Coupe du monde avec le Brésil. Pour Endrick, ces cinq mois à Lyon doivent être synonymes de progression maximale et de performances de haut niveau.
Endrick n’est pas sûr de vouloir retourner au Real Madrid
Mais cette idylle sportive soulève désormais une question délicate : et après ? Au Real Madrid, la concurrence offensive reste féroce, avec plusieurs attaquants de classe mondiale déjà installés. Même après un prêt réussi, rien ne garantit à Endrick un temps de jeu conséquent à son retour en Espagne. Une réalité qui alimente les réflexions côté lyonnais, où l’idée d’un prêt prolongé d’une saison supplémentaire fait rêver supporters et dirigeants.
Selon les échos de la presse brésilienne, cette option aurait même été évoquée en interne, tant l’impact d’Endrick dépasse les attentes initiales. Interrogé sur cette hypothèse, le principal intéressé a volontairement entretenu le flou, lâchant une déclaration aussi mystérieuse que lourde de sens : « Dieu seul sait ce qu’il va se passer, s’il va me dire de rester ici ou pas. Personne ne sait déjà ce qu’il va advenir demain. »Une réponse qui laisse toutes les portes ouvertes… et qui ne manquera pas d’agacer le Real Madrid.