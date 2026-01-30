OL, la nouvelle sortie d'Endrick qui ne va pas plaire au Real Madrid

Après un été mouvementé, l’Olympique Lyonnais avait déjà montré des signes encourageants en première partie de saison. L’hiver a toutefois marqué un véritable changement de dimension. Avec l’arrivée d’Endrick en prêt, l’OL a gagné en tranchant, en confiance et en ambition. Les résultats parlent d’eux-mêmes : premiers de la phase régulière de Ligue Europa et désormais quatrièmes de Ligue 1, les Lyonnais avancent en embuscade derrière le PSG, Lens et l’OM. Dans ce contexte, Endrick est devenu un facteur X incontournable, symbolisant les rêves de trophée qui recommencent à circuler entre Rhône et Saône.

Sur le terrain, Endrick impressionne par son efficacité et sa maturité. À seulement 19 ans, l’attaquant prêté par le Real Madrid a déjà inscrit quatre buts en trois rencontres, dont un triplé remarqué à Metz lors de la victoire 5-2. Des performances qui placent Endrick sous le feu des projecteurs et renforcent son statut de joueur-clé dans le système lyonnais. À Lyon, Endrick semble épanoui, libéré, et pleinement intégré à un collectif qui tourne à plein régime.