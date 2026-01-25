Endrick intenable, Lyon corrige Metz (2-5)

Les matchs se suivent et se ressemblent pour l’Olympique Lyonnais. Emmené par son capitaine Corentin Tolisso et sa nouvelle recrue Endrick, le club rhodanien n’a laissé que des miettes au FC Metz, ce dimanche. Face à la lanterne rouge du championnat, les Lyonnais ont assumé leur statut cet après-midi. Les hommes de Paulo Fonseca faisaient déjà parler la poudre dès la 10ᵉ minute sur une passe de Tolisso pour Endrick qui trompait Jonathan Fischer (0-1, 11e). Juste après, Ruben Kluivert se retrouvait à la réception d’un centre de Khalis Merah et surprenait le gardien messin pour le break (0-2, 16e). Les Grenats, loin d’être abattus, sortaient de leur camp et mettaient la pression sur les buts de Dominik Greif.

Mais, ce sont les Gones qui se montraient toujours incisifs avec un nouveau but d’Endrick, finalement refusé pour hors-jeu (21e). Mais la troisième sentence venait quand même pour Metz sur une frappe lointaine de Tyler Morton qui reprenait un ballon renvoyé par la défense messine (0-3, 32e). Dans la foulée, les locaux se relançaient dans la foulée avec Koffi Kouao qui profitait d’une erreur de la défense lyonnaise pour tromper Greif (1-3, 33e). Mais l’OL refroidissait à nouveau Metz sur un ballon en profondeur pour Endrick qui allait défier Jonathan Fischer avec réussite juste avant la mi-temps (1-4, 45e+1).