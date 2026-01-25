L’Olympique Lyonnais était en déplacement à Metz, dimanche, à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1. Un choc des extrêmes remporté par les Gones qui ont infligé une correction aux Grenats devant leurs supporters.
Endrick intenable, Lyon corrige Metz (2-5)
L’OL déroule, Metz dépassé
Les matchs se suivent et se ressemblent pour l’Olympique Lyonnais. Emmené par son capitaine Corentin Tolisso et sa nouvelle recrue Endrick, le club rhodanien n’a laissé que des miettes au FC Metz, ce dimanche. Face à la lanterne rouge du championnat, les Lyonnais ont assumé leur statut cet après-midi. Les hommes de Paulo Fonseca faisaient déjà parler la poudre dès la 10ᵉ minute sur une passe de Tolisso pour Endrick qui trompait Jonathan Fischer (0-1, 11e). Juste après, Ruben Kluivert se retrouvait à la réception d’un centre de Khalis Merah et surprenait le gardien messin pour le break (0-2, 16e). Les Grenats, loin d’être abattus, sortaient de leur camp et mettaient la pression sur les buts de Dominik Greif.
Mais, ce sont les Gones qui se montraient toujours incisifs avec un nouveau but d’Endrick, finalement refusé pour hors-jeu (21e). Mais la troisième sentence venait quand même pour Metz sur une frappe lointaine de Tyler Morton qui reprenait un ballon renvoyé par la défense messine (0-3, 32e). Dans la foulée, les locaux se relançaient dans la foulée avec Koffi Kouao qui profitait d’une erreur de la défense lyonnaise pour tromper Greif (1-3, 33e). Mais l’OL refroidissait à nouveau Metz sur un ballon en profondeur pour Endrick qui allait défier Jonathan Fischer avec réussite juste avant la mi-temps (1-4, 45e+1).
Metz met la pression, Lyon frappe au bon moment
Au retour des vestiaires, Endrick chauffait d’entrée les gants de Fischer sur un coup de tête bien repoussé par le gardien danois (47e). Les Gones baissaient un peu le rythme et laissaient Metz reprendre progressivement confiance. Mais les offensives messines échouaient toutes devant un Dominik Greif, vigilant sur la ligne. Lyon reprenait le contrôle de la rencontre et Endrick pouvait solliciter à nouveau Fischer qui s’en sortait d’une belle parade (59e). Metz refusait toujours de capituler et relançait le suspense avec une tête d’Habib Diallo qui trompait Greif sur un centre de Koffi Kouao (2-4, 64e). Les Grenats reprenaient vraiment de la confiance et assiégeaient le camp lyonnais en enchainant des tirs sur les buts de Dominik Greif.
Les dernières minutes se compliquaient pour l’OL qui était sous la menace consistante du FC Metz. Mais les Grenats gâchaient tout en concédant un penalty conclu par Endrick qui prenait Fischer à contre-pied pour son triplé (2-5, 87e). L’attaquant brésilien concluait ainsi le succès des Gones, intenables pour les Grenats cet après-midi. L’Olympique Lyonnais (4e, 36 pts) reste donc au contact du podium à deux points de l’OM (3e, 38 pts) alors que le calvaire se poursuit pour le FC Metz (18e, 12 pts) en bas de tableau.