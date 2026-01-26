Endrick parti pour prolonger son séjour à Lyon ? La réponse cash du Real Madrid

« C’est le premier hat-trick de ma vie. Je suis tellement content. C’était un grand match. Ça restera gravé dans ma mémoire, je vais garder le ballon chez moi ». Le sourire d’Endrick résumait parfaitement son dimanche. Face au FC Metz, le Brésilien a signé un triplé éclatant lors du large succès de son équipe (5-2), confirmant une intégration express et une efficacité déjà redoutable. Match après match, Endrick démontre une maturité rare pour un joueur découvrant à la fois un nouveau championnat et un nouvel environnement.

Les chiffres parlent pour lui : 4 buts et 1 passe décisive en seulement trois rencontres. Une production immédiate qui n’a surpris ni son entraîneur ni son staff. « C’est un joueur qui a compris notre façon de jouer. Il est très fort techniquement et il est important dans son travail défensif. Je suis content. Il peut encore progresser », soulignait Paulo Fonseca après la rencontre. Des propos qui confirment l’impact déjà majeur d’Endrick dans le collectif lyonnais.