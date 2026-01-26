Il n’aura fallu que quelques semaines pour que son nom s’impose au cœur de l’actualité européenne. À seulement 19 ans, Endrick fait déjà basculer des matches, affole les statistiques et ravive les débats sur son avenir. Prêté pour s’aguerrir, le prodige brésilien semble avoir trouvé bien plus qu’un simple temps de jeu. Derrière ses performances éclatantes se dessine une trajectoire limpide, surveillée de près par Madrid. Et si ce passage en Ligue 1 n’était qu’une étape vers une confirmation annoncée ?
Endrick parti pour prolonger son séjour à Lyon ? La réponse cash du Real Madrid
- AFP
Les débuts tonitruants d’Endrick avec l’OL
« C’est le premier hat-trick de ma vie. Je suis tellement content. C’était un grand match. Ça restera gravé dans ma mémoire, je vais garder le ballon chez moi ». Le sourire d’Endrick résumait parfaitement son dimanche. Face au FC Metz, le Brésilien a signé un triplé éclatant lors du large succès de son équipe (5-2), confirmant une intégration express et une efficacité déjà redoutable. Match après match, Endrick démontre une maturité rare pour un joueur découvrant à la fois un nouveau championnat et un nouvel environnement.
Les chiffres parlent pour lui : 4 buts et 1 passe décisive en seulement trois rencontres. Une production immédiate qui n’a surpris ni son entraîneur ni son staff. « C’est un joueur qui a compris notre façon de jouer. Il est très fort techniquement et il est important dans son travail défensif. Je suis content. Il peut encore progresser », soulignait Paulo Fonseca après la rencontre. Des propos qui confirment l’impact déjà majeur d’Endrick dans le collectif lyonnais.
- AFP
Le Real Madrid prépare déjà le terrain pour le retour d’Endrick
Les prestations d’Endrick ne passent évidemment pas inaperçues à l’étranger. Au Brésil, son ascension est scrutée avec attention, tandis qu’en Espagne, certains observateurs estiment que Xabi Alonso, remplacé depuis par Alvaro Arbeloa, n’avait pas mesuré tout son potentiel lors de son passage à Madrid. Ce débat alimente aujourd’hui une conviction : Endrick aurait pu jouer un rôle plus important au sein de la Maison Blanche dès cette saison.
Selon Defensa Central, la direction du Real Madrid se montre particulièrement satisfaite de l’évolution d’Endrick en France. Le média précise que son départ serait avant tout lié aux choix de Xabi Alonso, le club comptant toujours sur lui à moyen terme. Plus encore, une place lui serait déjà réservée dans l’effectif madrilène pour la saison prochaine. Le Real Madrid serait prêt à l’accueillir « les bras ouverts », preuve d’une confiance intacte envers Endrick.
- Getty Images Sport
L’OL n’a aucune chance de retenir Endrick
Sans option d’achat incluse dans son prêt, l’Olympique Lyonnais ne dispose d’aucun levier pour conserver Endrick au-delà de la saison en cours. Les clubs intéressés par son profil devront également se rendre à l’évidence : Endrick portera bien le maillot du Real Madrid la saison prochaine. Cette certitude confère à son passage en Ligue 1 une dimension transitoire, mais essentielle dans sa construction.
Avant de retrouver le Santiago Bernabéu, Endrick pourrait encore enrichir son expérience sur la scène internationale. Si ses performances se maintiennent, une convocation avec la sélection brésilienne pour défendre les couleurs de la Canarinha lors de la Coupe du Monde 2026 apparaît comme une suite logique. Une trajectoire ascendante, méthodique et déjà balisée, qui confirme qu’Endrick n’est plus une promesse, mais un talent en voie de confirmation.