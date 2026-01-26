Il n’aura fallu que quelques semaines pour que l’histoire prenne une autre dimension. Arrivé à l’Olympique Lyonnais dans un relatif silence, Endrick s’est rapidement imposé comme l’une des attractions majeures de la saison. Des performances qui n’ont pas échappé à Paulo Fonseca, convaincu d’avoir entre les mains bien plus qu’un simple renfort hivernal. Face au Real Madrid, l’entraîneur portugais semble désormais prêt à tenter un pari audacieux. Un bras de fer discret, mais stratégique, autour de l’avenir d’Endrick à Lyon.
Mercato OL, Paulo Fonseca défie le Real Madrid pour Endrick
Endrick, un prêt devenu déclic sportif à Lyon
En manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick a pris une décision forte en cours de saison 2025-2026. Barré par Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia, l’attaquant brésilien de 19 ans a demandé à quitter temporairement la Casa Blanca. L’objectif était clair pour Endrick : retrouver de la continuité afin de rester dans les plans de Carlo Ancelotti en vue de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis.
Ce contexte a ouvert une opportunité idéale pour l’OL. Paulo Fonseca a immédiatement validé le profil d’Endrick, séduit par son potentiel et son impact immédiat. Le club lyonnais a ainsi obtenu le prêt de l’international auriverde, fort de 14 sélections, une opération préparée en amont par la cellule de recrutement, bien avant l’ouverture du mercato hivernal.
Endrick à l’OL, une opération gagnant-gagnant
La venue d’Endrick n’est pas le fruit du hasard. Dès le mois de septembre, l’OL avait identifié la situation du joueur au Real Madrid. Lors de sa présentation officielle début janvier, Matthieu Louis-Jean avait d’ailleurs levé le voile sur la genèse du dossier. « Ça a été un long chemin. On a pris les premiers contacts dès la fin du mercato estival. On avait ciblé un joueur en particulier qui pouvait être libérable en janvier et apporter une plus-value ».
Sous les ordres de Paulo Fonseca, Endrick a immédiatement justifié cette anticipation. En trois rencontres, l’attaquant brésilien a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive. Point d’orgue de ce départ canon : un triplé retentissant face au FC Metz lors d’une victoire spectaculaire (2-5), confirmant l’intuition de Paulo Fonseca.
Paulo Fonseca veut prolonger le prêt d’Endrick à l’OL
Pour l’OL, le prêt d’Endrick dépasse le cadre purement sportif. L’arrivée du joueur du Real Madrid a renforcé la visibilité du club sur les réseaux sociaux et dynamisé certaines sources de revenus, notamment la vente de maillots. Paulo Fonseca voit en Endrick un catalyseur, capable d’élever le niveau collectif tout en valorisant l’image du club.
Ce succès rapide a nourri une ambition nouvelle. Selon ESPN Brésil, Paulo Fonseca aurait demandé à ses dirigeants d’ouvrir des discussions avec le Real Madrid pour envisager une prolongation du prêt d’Endrick jusqu’à la fin de la saison 2026-2027. Une idée audacieuse, presque provocatrice, face au poids institutionnel madrilène.
L’OL prêt à défier le Real Madrid pour Endrick
La faisabilité d’un tel scénario reste toutefois incertaine. ESPN précise que les dirigeants lyonnais sont conscients de l’ampleur de l’effort à fournir. Actuellement, l’OL ne prend en charge qu’une partie du salaire d’Endrick, estimé à 400 000 euros mensuels. En cas de prolongation, le Real Madrid pourrait exiger des conditions financières bien moins favorables. Par ailleurs, la Casa Blanca devra juger de l’intérêt sportif de répéter l’opération. Si Endrick poursuit sur sa lancée en Ligue 1 et brille également en Ligue Europa une fois qualifié, le Real Madrid pourrait être tenté de le réintégrer plus rapidement.
Enfin, la décision ne dépendra pas uniquement des clubs. Même s’il semble épanoui à Lyon, Endrick aura son mot à dire sur la suite de sa carrière. Paulo Fonseca, conscient de cet équilibre fragile, avance sans certitude, mais avec conviction. À ce stade, le dossier reste embryonnaire, sans négociation formelle engagée. L’OL n’en demeure pas moins fidèle à sa philosophie. En tentant de prolonger l’aventure d’Endrick, Paulo Fonseca et ses dirigeants assument un choix ambitieux. Défier le Real Madrid n’est jamais anodin, mais à Lyon, le mérite est d’oser.