Mercato OL, Paulo Fonseca défie le Real Madrid pour Endrick

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick a pris une décision forte en cours de saison 2025-2026. Barré par Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia, l’attaquant brésilien de 19 ans a demandé à quitter temporairement la Casa Blanca. L’objectif était clair pour Endrick : retrouver de la continuité afin de rester dans les plans de Carlo Ancelotti en vue de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis.

Ce contexte a ouvert une opportunité idéale pour l’OL. Paulo Fonseca a immédiatement validé le profil d’Endrick, séduit par son potentiel et son impact immédiat. Le club lyonnais a ainsi obtenu le prêt de l’international auriverde, fort de 14 sélections, une opération préparée en amont par la cellule de recrutement, bien avant l’ouverture du mercato hivernal.