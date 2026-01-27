OL, le message hallucinant d'Endrick au Real Madrid

Face à de grandes difficultés offensives, l’Olympique Lyonnais n’avait plus le droit à l’erreur durant le mercato hivernal. C’est dans ce contexte que le club dirigé par Paulo Fonseca a réussi à obtenir le prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. Une opération rendue possible par la situation du joueur, en manque de temps de jeu à Madrid, et par un travail de fond mené par les dirigeants lyonnais dès septembre 2025.

Très vite, Endrick s’est imposé comme la solution attendue. En seulement trois matches sous le maillot lyonnais, l’international brésilien (14 sélections, 3 buts) a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive. Des statistiques qui confirment l’intuition de l’OL et justifient la confiance accordée à Endrick, dont l’impact immédiat change la dynamique offensive des Gones.