Éloigné des terrains depuis près d’un mois et demi, Ronald Araujo retrouve enfin le groupe du FC Barcelone. Un retour progressif, discret mais lourd de sens, au moment où le club s’apprête à jouer un trophée en Arabie saoudite.
OFFICIEL - Ronald Araujo fait son grand retour au Barça
- AFP
Araujo de retour pour la Supercoupe d’Espagne
Le FC Barcelone a officialisé une nouvelle attendue avec attention. Ronald Araujo figure dans le groupe convoqué par Hansi Flick pour la Supercoupe d’Espagne, qui se dispute cette semaine en Arabie saoudite. À 26 ans, le défenseur uruguayen retrouve l’environnement collectif après une absence prolongée liée à des raisons psychologiques, selon la communication du club catalan.
Le Barça s’envolera ce lundi vers le Moyen-Orient avec un effectif presque au complet. Seuls Gavi et Andreas Christensen manqueront à l’appel, tous deux encore freinés par des pépins physiques. Pour Hansi Flick, ce retour offre une option supplémentaire dans un secteur défensif déjà solide.
- Getty Images Sport
Une absence marquante depuis fin novembre
La dernière apparition d’Araujo remonte au 25 novembre 2025. Ce soir-là, Barcelone subissait une lourde défaite 3-0 face à Chelsea en Ligue des champions. L’Uruguayen quittait le terrain avant la fin, expulsé, dans un contexte très tendu. Ces épisodes avaient déclenché de vives critiques, amplifiées par deux cartons rouges rapprochés.
Selon la presse catalane, le joueur aurait alors demandé à faire “une pause” afin de préserver son équilibre mental. Une décision respectée en interne, sans jamais entrer dans les détails. Hansi Flick avait d’ailleurs posé un cadre clair face aux médias : « Il n'est pas prêt pour le moment. C'est une situation personnelle, je ne veux pas en dire plus et respectez cela s'il vous plaît. C'est tout ce que je peux dire ».
- AFP
Le soutien fort du club et de Laporta
Très vite, un mouvement de soutien s’est organisé autour du défenseur, arrivé en Catalogne en 2018 avant de s’imposer deux ans plus tard avec les professionnels. Le président Joan Laporta avait pris la parole pour calmer le climat :
« Je tiens à soutenir et à défendre Araujo. Il a été vivement critiqué et je trouve cela injuste. Il se donne à fond sur le terrain, il est notre capitaine, et il doit surmonter cette épreuve car c'est quelqu'un de très sensible. Il traverse une période difficile, et je veux lui dire que nous sommes avec lui, qu'il doit aller de l'avant, car ici, on gagne et on perd tous ensemble », déclarait le dirigeant.
- AFP
Un retour progressif, sans précipitation
Araujo a repris l’entraînement la semaine dernière, sans pour autant figurer dans le groupe pour le derby contre l’Espanyol, remporté 2-0. Au total, il a manqué huit rencontres toutes compétitions confondues. Durant cette période, le Barça a enchaîné les succès et conservé la tête de la Liga.
Mercredi, Barcelone affrontera l’Athletic Bilbao en demi-finale de la Supercoupe. L’autre affiche opposera l’Atlético au Real Madrid jeudi. La finale se jouera dimanche. Pour Araujo, le plus dur commence peut-être maintenant.
Le groupe du Barça face à Bilbao :
Gardiens : Joan García, Marc-André ter Stegen, Wojciech Szczęsny
Défenseurs : Ronald Araújo, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Jules Koundé, Eric García, Jofre Torrents
Milieux : Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Marc Bernal, Tommy Marques, Dro Fernández
Attaquants : Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford, Roony Bardghji.