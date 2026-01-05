OFFICIEL - Ronald Araujo fait son grand retour au Barça

Le FC Barcelone a officialisé une nouvelle attendue avec attention. Ronald Araujo figure dans le groupe convoqué par Hansi Flick pour la Supercoupe d’Espagne, qui se dispute cette semaine en Arabie saoudite. À 26 ans, le défenseur uruguayen retrouve l’environnement collectif après une absence prolongée liée à des raisons psychologiques, selon la communication du club catalan.

Le Barça s’envolera ce lundi vers le Moyen-Orient avec un effectif presque au complet. Seuls Gavi et Andreas Christensen manqueront à l’appel, tous deux encore freinés par des pépins physiques. Pour Hansi Flick, ce retour offre une option supplémentaire dans un secteur défensif déjà solide.