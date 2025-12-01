La situation de Ronald Araujo, déjà fragilisé depuis son expulsion retentissante contre Chelsea, vient de prendre un tournant totalement inattendu. Entre malaise profond, pertes de repères et intervention directe de ses représentants, le défenseur uruguayen a surpris le Barça par une demande rare, presque inédite à ce niveau du football professionnel. Loin du terrain, Ronald Araujo tente désormais de reprendre le contrôle d’un mental bousculé par les récents événements.
Liga, la demande hallucinante de Ronald Araujo au Barça
Ronald Araujo, du brassard à l’effondrement psychologique
Ces derniers jours, le malaise de Ronald Araujo n’a cessé de s’amplifier, dans la continuité de son craquage face à Chelsea. Le défenseur uruguayen, qui portait alors le brassard de capitaine en Ligue des Champions, a sombré après une première sanction reçue pour contestation. Douze minutes plus tard, Ronald Araujo perdait pied en tacle violent sur Marc Cucurella, provoquant une expulsion qui précipitait la déroute du Barça à Stamford Bridge (0-3). Hansi Flick avait pourtant tenté d’amortir le choc en défendant Ronald Araujo après la rencontre.
« Je ne sais pas ce qui s’est passé avec le premier carton jaune. Je dois lui parler et regarder les vidéos, et le deuxième n’aurait pas dû être sifflé comme ça. Mais ce sont des choses qui arrivent dans le football. Ce n’était ni le bon moment ni la bonne action, mais c’est comme ça. On va voir un Barça différent, je peux vous le promettre. Je vois comment on s’entraîne, l’intensité et la qualité, et c’est différent d’il y a quelques semaines… J’ai un bon pressentiment ». Malgré ces mots, Ronald Araujo n’a pas retrouvé la sérénité.
Hansi Flick confirme le forfait d’Araujo contre l’Atlético Madrid
Pour le match de Liga contre le Deportivo Alavés, le Barça affirmait que Ronald Araujo souffrait de problèmes gastriques. Le 28 novembre, Hansi Flick expliquait d’ailleurs : « Araujo a une gastro-entérite. Il ne s’entraîne pas aujourd’hui et manquera également le match de demain ». Sans Ronald Araujo, les Blaugranas ont tout de même dominé Alavés (3-1), mais cette justification médicale a rapidement laissé place à un constat bien plus préoccupant : le malaise du joueur était psychologique.
Ce lundi, à la veille du choc contre l’Atlético de Madrid (mardi, 21h), Flick a confirmé la gravité de la situation concernant Ronald Araujo. Le technicien a déclaré : « Ronald n’est pas prêt à jouer. C’est une situation privée et je n’en dirai pas plus. Je vous demande de respecter cela, c’est tout ce que je peux et vais dire ». Une mise au point qui actait clairement une crise personnelle profonde, sans détailler les raisons exactes du mal-être de Ronald Araujo.
Ronald Araujo ne veut plus jouer avec le Barça
Selon les révélations des médias espagnols, Marca et Mundo Deportivo, les agents de Ronald Araujo ont tenu une réunion urgente avec le club au centre d’entraînement ce lundi. Leur message était limpide : Ronald Araujo ne doit plus être aligné tant qu’il ne s’est pas remis mentalement de son effondrement récent. Cette intervention inhabituelle témoigne de l’inquiétude grandissante autour du défenseur, dont la stabilité émotionnelle est jugée trop fragile pour supporter une nouvelle exposition sportive.
Ronald Araujo a ensuite pris la parole en interne. D’après les mêmes sources, le joueur a officiellement demandé au Barça de le laisser récupérer psychologiquement pendant une période indéterminée. Le club catalan, conscient de la situation et soucieux d’éviter toute aggravation, a accepté cette requête exceptionnelle. Ronald Araujo entame donc une pause dont la durée n’est pas définie.