Liga, la demande hallucinante de Ronald Araujo au Barça

Ces derniers jours, le malaise de Ronald Araujo n’a cessé de s’amplifier, dans la continuité de son craquage face à Chelsea. Le défenseur uruguayen, qui portait alors le brassard de capitaine en Ligue des Champions, a sombré après une première sanction reçue pour contestation. Douze minutes plus tard, Ronald Araujo perdait pied en tacle violent sur Marc Cucurella, provoquant une expulsion qui précipitait la déroute du Barça à Stamford Bridge (0-3). Hansi Flick avait pourtant tenté d’amortir le choc en défendant Ronald Araujo après la rencontre.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé avec le premier carton jaune. Je dois lui parler et regarder les vidéos, et le deuxième n’aurait pas dû être sifflé comme ça. Mais ce sont des choses qui arrivent dans le football. Ce n’était ni le bon moment ni la bonne action, mais c’est comme ça. On va voir un Barça différent, je peux vous le promettre. Je vois comment on s’entraîne, l’intensité et la qualité, et c’est différent d’il y a quelques semaines… J’ai un bon pressentiment ». Malgré ces mots, Ronald Araujo n’a pas retrouvé la sérénité.