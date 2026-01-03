Espanyol - Barça (0-2) : Joan García écoeure son ancien club !

Il était venu en Judas, il est reparti en messie. Dans un RCDE Stadium en ébullition et hostile comme jamais pour son retour "à la maison", Joan García a dégoûté son ancien public en signant une prestation monumentale. Le FC Barcelone, longtemps bousculé par un Espanyol vaillant et tranchant, s'est imposé au finish (0-2) dans un derby catalan d'une intensité folle. Un succès arraché grâce aux gants de son gardien et au réalisme froid de ses stars, qui permet au leader de la Liga de s'envoler encore un peu plus, laissant ses voisins avec des regrets éternels.