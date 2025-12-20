Absent des terrains, mais omniprésent dans les discussions internes, Ronald Araujo reste aujourd’hui un dossier sensible au FC Barcelone. Le défenseur uruguayen, pilier de l’arrière-garde blaugrana, traverse une phase aussi rare que complexe dans une carrière de très haut niveau. Entre remise en question personnelle, nécessité sportive et contraintes économiques, le Barça avance avec précaution. En coulisses, un plan se dessine pour préparer le retour progressif de Ronald Araujo, sans brusquer un joueur dont l’équilibre mental est désormais au cœur des priorités.
Liga : Comment le Barça prépare le retour de Ronald Araujo ?
Ronald Araujo contrait de se retirer temporairement
Le déclic remonte à une rencontre européenne aux lourdes conséquences. Exclu face à Chelsea en Ligue des Champions, Ronald Araujo a une nouvelle fois vu son équipe pénalisée dans un match à fort enjeu. Un épisode de trop pour le défenseur, conscient que ses difficultés récurrentes dans les grands rendez-vous ne sont plus anecdotiques. Ronald Araujo lui-même a reconnu que ces moments de “déconnexion” en plein match posaient problème, autant pour le collectif que pour sa propre trajectoire au Barça.
Face à cette situation, Ronald Araujo a pris une décision forte : demander à Hansi Flick d’être mis temporairement en retrait. Le technicien allemand a confirmé ce choix avec retenue, déclarant : « Ronald n’est pas prêt à jouer. C’est une situation privée et je n’en dirai pas plus. Je vous demande de respecter cela ». Un message clair, qui acte la priorité donnée à l’humain avant l’athlète, dans un club pourtant habitué à composer avec l’urgence permanente des résultats.
- Getty Images Sport
Une retraite spirituelle pour se reconstruire mentalement
Face à cette situation, Ronald Araujo a donc choisi de partir en retraite spirituelle en Israël, un lieu où il dit trouver l’énergie nécessaire pour se recentrer. Loin de l’agitation médiatique de la Liga, le défenseur travaille sur lui-même, cherchant à retrouver une stabilité mentale mise à mal par la pression constante du très haut niveau. Ce choix est globalement soutenu dans le milieu du football, où les contraintes psychologiques des carrières professionnelles sont de mieux en mieux reconnues.
À Barcelone, cette démarche est perçue comme une étape indispensable. Ronald Araujo reste un cadre du vestiaire, apprécié par ses coéquipiers et respecté pour son engagement. Le club sait cependant que son retour à l’entraînement, prévu le 3 janvier, soulève de nombreuses interrogations. Dans quel état Ronald Araujo reviendra-t-il ? Sera-t-il immédiatement apte à jouer ou faudra-t-il prolonger cette phase de transition ? Autant de questions auxquelles personne ne peut répondre avec certitude.
- AFP
Le Barça face à une équation sportive délicate avec Araujo
Pour la direction blaugrana, la gestion du cas Ronald Araujo est particulièrement complexe. Contrairement à une blessure musculaire ou osseuse, aucun calendrier précis ne peut être établi lorsqu’il s’agit de santé mentale. Le FC Barcelone avance donc sans certitudes, tout en essayant de rester optimiste quant à un retour progressif de Ronald Araujo à la compétition au début de l’année 2026.
L’enjeu est d’autant plus important que Ronald Araujo figure parmi les joueurs les mieux rémunérés de l’effectif. Le Barça ne peut se permettre de se passer durablement d’un tel élément, ni sportivement, ni économiquement. Un retour réussi permettrait aussi d’éviter un recrutement coûteux en défense centrale, un secteur où les moyens financiers du club restent limités, comme souvent ces dernières saisons.
- AFP
Le Barça veut enlever une grosse pression à Ronald Araujo
Dans cette optique, la direction sportive envisage une solution intermédiaire. Selon les informations de Mundo Deportivo, le Barça réfléchirait à l’arrivée d’un jeune défenseur à faible coût, sans statut immédiat de titulaire. L’objectif serait double : offrir une rotation minimale à l’effectif tout en évitant de placer une pression excessive sur Ronald Araujo à son retour.
Ce profil recherché serait idéalement un défenseur gaucher, capable d’évoluer dans l’axe gauche, un poste régulièrement occupé par Ronald Araujo malgré son pied droit dominant. Une concurrence mesurée, pensée comme un accompagnement plus que comme une remise en cause. Un scénario que le média catalan qualifie lui-même d’« optimiste », tant tout dépendra de l’évolution mentale du joueur.
À ce stade, une seule certitude demeure : le retour de Ronald Araujo ne sera ni précipité, ni automatique. Le Barça sait que la réussite de cette réintégration reposera avant tout sur l’état mental du défenseur uruguayen, bien plus que sur des considérations tactiques ou contractuelles. Malgré les doutes, le club continue de croire en sa capacité à retrouver son meilleur niveau.