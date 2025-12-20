Liga : Comment le Barça prépare le retour de Ronald Araujo ?

Le déclic remonte à une rencontre européenne aux lourdes conséquences. Exclu face à Chelsea en Ligue des Champions, Ronald Araujo a une nouvelle fois vu son équipe pénalisée dans un match à fort enjeu. Un épisode de trop pour le défenseur, conscient que ses difficultés récurrentes dans les grands rendez-vous ne sont plus anecdotiques. Ronald Araujo lui-même a reconnu que ces moments de “déconnexion” en plein match posaient problème, autant pour le collectif que pour sa propre trajectoire au Barça.

Face à cette situation, Ronald Araujo a pris une décision forte : demander à Hansi Flick d’être mis temporairement en retrait. Le technicien allemand a confirmé ce choix avec retenue, déclarant : « Ronald n’est pas prêt à jouer. C’est une situation privée et je n’en dirai pas plus. Je vous demande de respecter cela ». Un message clair, qui acte la priorité donnée à l’humain avant l’athlète, dans un club pourtant habitué à composer avec l’urgence permanente des résultats.