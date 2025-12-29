Liga, Ronald Araujo divise Barcelone

En interne, le discours est clair : le FC Barcelone entend accompagner Ronald Araujo et préserver un joueur considéré comme un actif important. Pourtant, le fossé avec une partie du public semble s’être creusé. Un récent sondage publié par le média catalan place Ronald Araujo parmi les joueurs que les supporters seraient le plus enclins à voir partir lors du prochain mercato estival. Un signal fort, révélateur d’une lassitude grandissante malgré le statut et l’expérience du défenseur.

Cette fracture symbolise le malaise entourant Ronald Araujo. Si le club affiche une posture protectrice, les tribunes, elles, réclament davantage de garanties sportives. Dans ce contexte, chaque apparition future de Ronald Araujo sera scrutée avec une attention particulière, tant pour ses performances que pour son attitude sur le terrain. Le défenseur n’évolue plus dans un climat d’indulgence, mais dans une logique de justification permanente.