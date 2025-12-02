Barça, les dessous de la mise en retrait de Ronald Araujo

Pour comprendre la nature du trouble dont souffre Ronald Araujo, le média catalan Sport a sollicité l’analyse de Xesco Espar, expert en santé mentale appliquée aux sportifs de haut niveau. Celui-ci a tenu à rappeler le cadre global de la définition de la maladie : « Les gens doivent comprendre le concept de santé de l’OMS concernant la maladie, qui comprend les capacités physiques, sociales et mentales », avant de préciser que Ronald Araujo affronte un problème « mental et social que nous ne voyons pas. » Son erreur à Chelsea aurait déclenché un « chaos interne » difficilement maîtrisable.

Selon Espar, Ronald Araujo affronte un blocage profond lié à son identité sportive : « Il est en proie à un conflit mental interne au niveau de son identité. Il est le capitaine de l’équipe et sait qu’il a commis un acte injustifiable envers celle-ci. Son dialogue interne en est fortement affecté, il se demande s’il est vraiment capable de jouer au FC Barcelone. » Ce conflit aurait entraîné ce que l’expert décrit comme « une paralysie, à un blocage », comparable à une blessure physique : « Il est bloqué de la même manière qu’un footballeur peut avoir la cheville enflée, l’anxiété l’empêche de voir le jeu, il est, comme on dit dans ces cas-là, « en train de se ronger les ongles » et il doit résoudre son conflit interne pour jouer comme il l’a toujours fait ».