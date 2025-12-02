Le FC Barcelone traverse une zone de turbulences qu’aucun observateur n’avait anticipée, et Ronald Araujo se retrouve au centre d’un scénario aussi inattendu que préoccupant. Derrière son absence soudaine, un malaise profond s’installe, révélant un choc psychologique aux répercussions multiples. Alors que le club catalan doit affronter une période décisive, les raisons de cette mise en retrait interrogent autant qu’elles inquiètent. Que s’est-il réellement passé pour que le capitaine blaugrana en arrive là ? Et quels sont les points encore méconnus de ce dossier sensible ?
Barça, les dessous de la mise en retrait de Ronald Araujo
Un choc émotionnel qui bouleverse Ronald Araujo
L’expulsion vécue par Ronald Araujo lors du match de Ligue des champions face à Chelsea (3-0) a provoqué un effondrement moral dont l’ampleur n’était pas immédiatement perceptible. Selon la presse espagnole, le défenseur uruguayen, particulièrement atteint, a rapidement sollicité du Barça l’autorisation de se mettre en retrait pour une durée indéterminée. Bien que Ronald Araujo soit, d’après le club, physiquement « à 100 % », son état psychologique ne suit plus ce rythme, conséquence directe de la pression médiatique intense subie depuis cette fameuse soirée européenne.
La situation s’est encore obscurcie lorsque Hansi Flick, qui avait d’abord évoqué des soucis gastriques pour justifier l’absence de Ronald Araujo, a rectifié sa position en déclarant finalement : « Ronald n’est pas prêt à jouer. C’est une situation privée et je n’en dirai pas plus. Je vous demande de respecter cela, c’est tout ce que je peux et vais dire. »Cette déclaration marque un tournant : elle officialise un malaise profond et relance les interrogations autour de la santé mentale du capitaine blaugrana.
Ronald Araujo en proie à un conflit intérieur majeur
Pour comprendre la nature du trouble dont souffre Ronald Araujo, le média catalan Sport a sollicité l’analyse de Xesco Espar, expert en santé mentale appliquée aux sportifs de haut niveau. Celui-ci a tenu à rappeler le cadre global de la définition de la maladie : « Les gens doivent comprendre le concept de santé de l’OMS concernant la maladie, qui comprend les capacités physiques, sociales et mentales », avant de préciser que Ronald Araujo affronte un problème « mental et social que nous ne voyons pas. » Son erreur à Chelsea aurait déclenché un « chaos interne » difficilement maîtrisable.
Selon Espar, Ronald Araujo affronte un blocage profond lié à son identité sportive : « Il est en proie à un conflit mental interne au niveau de son identité. Il est le capitaine de l’équipe et sait qu’il a commis un acte injustifiable envers celle-ci. Son dialogue interne en est fortement affecté, il se demande s’il est vraiment capable de jouer au FC Barcelone. » Ce conflit aurait entraîné ce que l’expert décrit comme « une paralysie, à un blocage », comparable à une blessure physique : « Il est bloqué de la même manière qu’un footballeur peut avoir la cheville enflée, l’anxiété l’empêche de voir le jeu, il est, comme on dit dans ces cas-là, « en train de se ronger les ongles » et il doit résoudre son conflit interne pour jouer comme il l’a toujours fait ».
Les pistes de solutions pour Ronald Araujo
L’avenir de Ronald Araujo demeure incertain. Aucune indication fiable ne permet aujourd’hui d’affirmer s’il reviendra avant la fin de l’année 2025. Toutefois, selon Sport, Xesco Espar a fourni des pistes essentielles sur lesquelles le joueur pourra s’appuyer pour entamer sa reconstruction mentale. Pour lui, la première étape consiste à modifier son rapport à la situation : « Il faut suivre un protocole interne, cessez de vous demander si vous êtes prêt et pensez positif, ne considérez pas la situation comme une critique, mais comme un défi à relever pour retrouver confiance. »
L’expert insiste également sur l’importance du soutien collectif autour de Ronald Araujo, indispensable pour espérer une réintégration à moyen terme : « Sortez de cette idée que vous ne pouvez pas jouer au niveau d’un footballeur du FC Barcelone parce qu’en tant que capitaine, vous n’avez pas bien agi. (…) La confiance est comme une table : plus elle a de pieds, plus elle est solide. Le rôle de l’équipe est important, il faut le féliciter sur le terrain lorsqu’il fait de bonnes actions, les micro-victoires à l’entraînement l’aideront à améliorer sa confiance. Il ne faut pas seulement travailler dans le bureau ». L’entourage sportif de Ronald Araujo détient ainsi une responsabilité majeure dans ce processus délicat.