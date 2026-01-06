OFFICIEL - Chelsea tient son nouvel entraîneur !

Tout s’est accéléré dès le 1er janvier. Après plusieurs semaines de tensions internes, Chelsea a décidé de se séparer d’Enzo Maresca. La relation entre le technicien italien et la direction des Blues s’était fragilisée, notamment à la suite de sorties médiatiques jugées trop critiques envers le board. À cela s’ajoutaient des rumeurs persistantes évoquant un possible retour à Manchester City pour succéder, à terme, à Pep Guardiola. Le fossé devenait trop large.

Une fois le licenciement acté, les dirigeants londoniens ont enclenché leur plan de succession. Rapidement. Sans tergiverser.