À Londres, la page Enzo Maresca s’est tournée plus vite que prévu. Dans l’ombre, un nom revenait avec insistance, porté par des résultats solides et une trajectoire ascendante. Ce mardi, Chelsea a officialisé son nouvel homme fort sur le banc.
OFFICIEL - Chelsea tient son nouvel entraîneur !
- Getty Images Sport
Chelsea met fin à l’ère Maresca
Tout s’est accéléré dès le 1er janvier. Après plusieurs semaines de tensions internes, Chelsea a décidé de se séparer d’Enzo Maresca. La relation entre le technicien italien et la direction des Blues s’était fragilisée, notamment à la suite de sorties médiatiques jugées trop critiques envers le board. À cela s’ajoutaient des rumeurs persistantes évoquant un possible retour à Manchester City pour succéder, à terme, à Pep Guardiola. Le fossé devenait trop large.
Une fois le licenciement acté, les dirigeants londoniens ont enclenché leur plan de succession. Rapidement. Sans tergiverser.
- Getty Images Sport
L’option Rosenior, une évidence pour BlueCo
Dans cette recherche ciblée, un profil s’est détaché. Liam Rosenior. À Strasbourg depuis l’été 2024, l’entraîneur anglais de 41 ans avait su imposer sa patte dans un contexte exigeant. Le Racing Club d’Alsace a terminé la saison 2024-2025 à une solide septième place en Ligue 1, décrochant une qualification européenne inattendue.
Mieux encore, Strasbourg a dominé la phase de ligue de l’Europa Conference League, validant un accès direct aux huitièmes de finale. Des performances qui n’ont pas échappé à BlueCo, actionnaire commun des deux clubs, déjà convaincu par la progression rapide de Rosenior.
L’axe Strasbourg-Chelsea, jusque-là marqué par des mouvements de joueurs, s’est cette fois illustré sur le banc.
- Getty Images Sport
Un départ assumé, Rosenior nouveau coach des Blues
Attaché à son projet alsacien, Rosenior n’a jamais fermé la porte aux discussions. Après un dernier match face à Nice (1-1), l’entraîneur a pris la direction de l’Angleterre pour finaliser son arrivée à Stamford Bridge. Un choix qu’il a confirmé en conférence de presse ce mardi matin.
Chelsea a officialisé la nouvelle dans un communiqué sans ambiguïté : « Le Chelsea Football Club est ravi d’annoncer la nomination de Liam Rosenior au poste d’entraîneur principal de l’équipe masculine. L’Anglais a signé un contrat avec le club qui le lie jusqu’en 2032 ».
Un engagement longue durée, symbole d’une confiance totale.
- AFP
Un défi immense pour le nouvel entraîneur des Blues
Rosenior découvre désormais un autre monde. La Premier League, ses exigences permanentes, et la pression européenne à très haut niveau. L’ancien coach strasbourgeois devra faire oublier Maresca et relancer un club habitué aux ambitions XXL.
Le défi impressionne. Mais il correspond parfaitement au profil d’un technicien en pleine ascension, prêt à franchir un cap décisif. À Chelsea, le futur commence maintenant.