La nomination annoncée de Liam Rosenior à la tête de Chelsea marque une étape symbolique pour le club londonien. À 41 ans, le coach de Strasbourg s’apprête à quitter l’Alsace pour rejoindre ce qui est perçu comme le cœur du projet de multipropriété. Ce choix, centré sur Liam Rosenior, suscite une vive polémique en France, où certains dénoncent les limites d’un modèle qui fragilise les clubs satellites au profit de la maison mère.

En Angleterre, la réception est tout aussi contrastée. Si certains observateurs saluent la progression rapide de Liam Rosenior et sa capacité à développer un jeu structuré, d’autres estiment que Chelsea aurait dû miser sur un entraîneur au pedigree plus affirmé. Le contexte du club, marqué par une gouvernance complexe et des attentes élevées, rend la mission de Liam Rosenior particulièrement délicate dès ses premiers pas.