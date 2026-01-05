Rien n’est encore officiel, mais tout s’accélère déjà autour de Liam Rosenior. En coulisses, Chelsea semble déterminé à offrir à son futur entraîneur des moyens à la hauteur de ses ambitions. À peine annoncé comme le successeur pressenti sur le banc londonien, Liam Rosenior se retrouve au centre d’un projet sportif scruté, commenté et parfois contesté. Entre interrogations sur son profil, débats autour de la multipropriété et premières manœuvres sur le marché des transferts, l’arrivée imminente de Liam Rosenior à Stamford Bridge s’accompagne d’un signal fort. Chelsea ne compte pas perdre de temps.
Mercato, Chelsea met les bouchées doubles pour Liam Rosenior
Liam Rosenior, un choix qui interroge et divise
La nomination annoncée de Liam Rosenior à la tête de Chelsea marque une étape symbolique pour le club londonien. À 41 ans, le coach de Strasbourg s’apprête à quitter l’Alsace pour rejoindre ce qui est perçu comme le cœur du projet de multipropriété. Ce choix, centré sur Liam Rosenior, suscite une vive polémique en France, où certains dénoncent les limites d’un modèle qui fragilise les clubs satellites au profit de la maison mère.
En Angleterre, la réception est tout aussi contrastée. Si certains observateurs saluent la progression rapide de Liam Rosenior et sa capacité à développer un jeu structuré, d’autres estiment que Chelsea aurait dû miser sur un entraîneur au pedigree plus affirmé. Le contexte du club, marqué par une gouvernance complexe et des attentes élevées, rend la mission de Liam Rosenior particulièrement délicate dès ses premiers pas.
- AFP
Chelsea offre un renfort de luxe à Liam Rosenior
Conscient des doutes qui entourent la nomination de Liam Rosenior, Chelsea semble décidé à accompagner son entraîneur par des choix forts sur le mercato. Selon plusieurs médias italiens, les dirigeants londoniens travaillent déjà sur un dossier de premier plan afin d’offrir à Liam Rosenior une recrue capable de structurer son projet sportif dès les premiers mois.
Cette stratégie vise à envoyer un message clair : Liam Rosenior ne sera pas un simple pari, mais bien le pilier d’un nouveau cycle. À Stamford Bridge, l’idée est de renforcer immédiatement l’entrejeu, un secteur jugé perfectible malgré les investissements récents. Le futur entraîneur pourrait ainsi disposer rapidement d’un cadre expérimenté pour poser les bases de son identité de jeu.
- Getty Images Sport
Chelsea fonce sur Sandro Tonali
Le nom qui circule avec insistance est celui de Sandro Tonali, selon les informations de Tuttosport. Le milieu de terrain italien de Newcastle, âgé de 25 ans, réalise une saison de très haut niveau en Premier League et correspond parfaitement au profil recherché pour épauler Liam Rosenior. Sa performance remarquée face à Chelsea le 20 décembre dernier, lors d’un match spectaculaire conclu sur un score de 2-2, n’a fait que renforcer l’intérêt des Blues.
Pour Liam Rosenior, l’arrivée potentielle de Tonali représenterait un atout majeur : leadership, qualité technique et connaissance du championnat anglais. Chelsea sait toutefois que la concurrence est rude, notamment avec la Juventus, également attentive à la situation du joueur. Mais la puissance financière londonienne pourrait peser lourd dans ce dossier stratégique.
- Getty Images Sport
Sandro Tonali à Chelsea, un transfert hors norme pour lancer l’ère Rosenior
Reste une inconnue de taille, la position de Newcastle. Le club anglais n’est pas vendeur par nécessité et avait déboursé 70 millions d’euros à l’été 2023 pour faire de Tonali le joueur italien le plus cher de l’histoire. Aujourd’hui, un transfert impliquerait un montant nettement supérieur, proche des 100 millions d’euros selon Foot Mercato. Un investissement colossal mais cohérent avec les ambitions affichées autour de Liam Rosenior.
Pour Chelsea, consentir un tel effort financier serait une manière de protéger Liam Rosenior face aux critiques et de crédibiliser son projet dès le départ. Le message serait limpide. Le club assume pleinement son choix et se donne les moyens de réussir avec Liam Rosenior aux commandes.