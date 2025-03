NXGN 2025 : Lamine Yamal et Vicky Lopez, les prodiges du Barça sacrés meilleurs jeunes du football

Lamine Yamal et Vicky Lopez ont été élus meilleurs jeunes joueurs du NXGN 2025, dominant le classement annuel de GOAL dédié aux prodiges du football.

Lamine Yamal entre dans l’histoire en devenant le premier joueur à remporter deux fois le NXGN, après son sacre en 2024. L’ailier du FC Barcelone, déjà l’un des talents les plus en vue du football européen, est récompensé pour son ascension fulgurante. De son côté, Vicky Lopez brille en Espagne et voit ses performances exceptionnelles avec le Barça et la Roja saluées par ce trophée. En dominant les classements NXGN 2025 chez les hommes et les femmes, les deux pépites catalanes confirment la richesse du vivier barcelonais. Découvrez le classement complet des meilleurs jeunes joueurs et joueuses du monde.