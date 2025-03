NXGN 2025 : Les 50 plus grands prodiges du football mondial

Les listes annuelles NXGN sont de retour cette année pour mettre en lumière 50 des talents les plus prometteurs nés à partir du 1er janvier 2006.

Les listes annuelles NXGN reviennent pour l'édition 2025 ! GOAL dévoile le classement des meilleurs jeunes talents du football mondial, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et couronne les successeurs de Jude Bellingham, Rodrygo, Jadon Sancho ou encore Lena Oberdorf, tous passés par cette distinction honorant les futurs cracks de la planète football.

Répartie sur les cinq grands continents et représentant 23 nations différentes, l’édition masculine de NXGN 2025 offre une vision véritablement mondiale du football de demain. On y retrouve des internationaux déjà confirmés, des joueurs titrés et de jeunes pépites prêtes à briller sur les plus grandes scènes pendant de nombreuses années.

Sans plus attendre, voici la liste NXGN 2025 des 50 plus grands talents nés à partir du 1er janvier 2006...