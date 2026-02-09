Nouvelle tension à l’OM après le Classique ? Ça chauffe entre De Zerbi et Greenwood

Une vive tension aurait opposé Roberto De Zerbi à Mason Greenwood. En cause, l’attitude de l’attaquant anglais. Peu inspiré offensivement. Transparent dans les duels. Et surtout, de plus en plus permissif dans le repli défensif.

Un comportement qui a cristallisé l’agacement du technicien italien. Greenwood est alors apparu comme le symbole d’un groupe fragmenté, où chacun semble désormais évoluer dans sa propre logique, sans cohérence collective.

Le technicien italien dit ne pas regretter la claque reçue au Parc des Princes, pointant de doigt la copie indigeste livrée par plusieurs de ses cadres. « Je n'ai pas de regrets, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à sauver de ce match quand autant de joueurs ne sont pas au niveau. Des regrets, je pouvais en avoir avant le match. Maintenant non. Ce que je leur ai dit après le match ? On n'a pas besoin de se parler dans ces moments-là. Il faut regarder à l'intérieur de soi et penser qu'on aurait pu faire mieux », a-t-il déclaré.