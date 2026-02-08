Le K.O. total de De Zerbi ! "Je n'ai pas de regrets" malgré le naufrage

Pourtant, la critique tactique ne manquera pas de pleuvoir. Son choix d'aligner une défense à trois expérimentale et surtout de positionner Mason Greenwood, son meilleur atout offensif, sur l'aile gauche, a semblé brider l'équipe. Mais De Zerbi n'en démord pas : le problème n'était pas tactique, mais mental et global. "Non, je n'ai pas de regrets," a-t-il tranché concernant sa composition. Pour lui, le naufrage est tel qu'il absout presque ses choix initiaux : "Quand autant de joueurs font un match insuffisant, il n'y a pas de regrets. Il n'y a pas grand-chose à sauver." Une manière de renvoyer la responsabilité à un groupe qui a failli collectivement.