Le K.O. total de De Zerbi ! "Je n'ai pas de regrets" malgré le naufrage

Il y a des silences qui font plus de bruit que des cris. Trente minutes après le coup de sifflet final d'un Classique transformé en humiliation, Roberto De Zerbi n'avait toujours pas adressé la parole à ses joueurs. "On n'a pas besoin de parler quand on perd comme ça," a-t-il lâché, le visage fermé, suggérant qu'il valait mieux se taire pour ne pas exploser. L'entraîneur italien, d'ordinaire si volcanique, semblait K.O. debout, incapable d'expliquer pourquoi son OM, séduisant contre Rennes ou Lens, devient fantomatique dès que l'enjeu grimpe, comme à Bruges ou ce soir à Paris. "C'est le désespoir total. Encore une fois, je demande pardon aux supporters," a-t-il soufflé.
Des choix discutables mais assumés
Pourtant, la critique tactique ne manquera pas de pleuvoir. Son choix d'aligner une défense à trois expérimentale et surtout de positionner Mason Greenwood, son meilleur atout offensif, sur l'aile gauche, a semblé brider l'équipe. Mais De Zerbi n'en démord pas : le problème n'était pas tactique, mais mental et global. "Non, je n'ai pas de regrets," a-t-il tranché concernant sa composition. Pour lui, le naufrage est tel qu'il absout presque ses choix initiaux : "Quand autant de joueurs font un match insuffisant, il n'y a pas de regrets. Il n'y a pas grand-chose à sauver." Une manière de renvoyer la responsabilité à un groupe qui a failli collectivement.
La direction interpellée
Le malaise est profond. De Zerbi ne cache plus son incompréhension face à cette schizophrénie marseillaise et annonce des discussions imminentes avec sa direction. "On parlera avec Benatia et Longoria pour comprendre ce qu'on peut faire. Parce que ça fait mal, ces défaites," a-t-il prévenu. L'Italien semble chercher des réponses qu'il ne trouve plus seul, remettant presque son mandat dans la balance de l'analyse collective : "Il faut comprendre pourquoi."
Balerdi : "On ne vient pas ici pour faire ça"
Sur le terrain, le constat est tout aussi accablant. Le capitaine Leonardo Balerdi, en perdition totale face aux attaquants parisiens, n'a pu que constater les dégâts. "On ne peut pas accepter ça. On ne vient pas ici pour faire ça," a regretté l'Argentin, conscient que l'OM est "passé à côté" dès la première période. Une lucidité qui contraste avec la naïveté affichée pendant 90 minutes.
Abdelli tente de garder le cap
Seule la recrue hivernale, Himad Abdelli, a tenté d'apporter un semblant de positivité dans ce marasme. S'il reconnaît une "grosse défaite" face à une équipe de "très haut niveau", l'ancien Angevin refuse de se laisser abattre. "On va tout faire pour finir au mieux la saison," a-t-il promis, rappelant que la Ligue des Champions reste l'objectif. Mais ce soir, cet objectif semble bien lointain pour un OM en pleine crise d'identité.