Nico Williams au Real Madrid, le transfert que personne n’attendait !

Le Real s’apprête à frapper un grand coup sur le marché, et c’est un nom que peu de supporters madrilènes avaient vu venir…

Florentino Pérez ne plaisante jamais avec l’avenir de son Real Madrid. Alors que la saison n’est pas encore terminée, les bureaux du Bernabéu s’activent déjà à plein régime. Après avoir mis la main sur Dean Huijsen, jeune défenseur prometteur, les dirigeants planchent désormais sur d’autres renforts. Et un nom revient avec insistance ces dernières heures : Nico Williams. L’ailier virevoltant de l’Athletic Bilbao pourrait bien faire ses valises pour rejoindre la capitale, et ce, bien plus tôt que prévu.