Neymar, le grand retour à la compétition et un message à Ancelotti

Après la large victoire contre Velo Clube, l’entraîneur de Santos, Juan Pablo Vojvoda, prend position. Il plaide sans détour pour le retour de sa star en équipe nationale :

« Je pense que tout le monde a besoin de Neymar. Santos, l'équipe nationale… Ancelotti sera content s'il joue bien. Les choses vont s'enchaîner. C'est un joueur de classe mondiale. Il a toujours cette ambition. Je le vois à chaque match, même à effectif réduit à l'entraînement: il veut être là et il veut gagner. C'est ce qui le motive ».

Le message part vers l’Europe. Il vise directement le sélectionneur.

Vojvoda ne s’arrête pas là. Il trace aussi les contours de son projet à Santos : « J'imagine une équipe travailleuse, qui comprend le club auquel elle appartient. Avec Neymar comme joueur vedette, cela exigera beaucoup de tous ceux qui l'entourent. Un entraîneur qui œuvrera chaque jour pour bâtir un avenir encore meilleur. Mais ce sera difficile. Il faudra travailler dur, croire en soi, rester soudés. Nous avons décroché la victoire et la qualification. Mais nous sommes conscients des exigences ».

Les mots sonnent comme un avertissement et une promesse.