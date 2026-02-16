Dimanche, sous les couleurs du Santos FC, Neymar retrouve la compétition après une opération du genou gauche en décembre. Un retour attendu. Une étape aussi dans sa course vers la Coupe du monde 2026 avec le Brésil.
Neymar, le grand retour à la compétition et un message à Ancelotti
- AFP
Un retour progressif avec Santos
Le public de Vila Belmiro l’attend. Il entre en seconde période face au Velo Clube, lors du championnat paulista. Le score affiche déjà 3-0 à la pause. Santos déroule ensuite et s’impose 6-0.
Pour sa première apparition depuis décembre 2025, Neymar ne force pas. Il touche beaucoup de ballons, tente, accélère par séquences. On aperçoit quelques gestes qui rappellent ses grandes soirées. Le rythme revient petit à petit.
À 34 ans, l’attaquant sort d’une période délicate. Les blessures s’enchaînent ces derniers mois. Après son départ d’Al-Hilal, il rejoint Santos avec l’objectif d’aider le club à rester dans l’élite. Mission accomplie. Il prolonge même son contrat jusqu’à fin 2026.
- Getty/Goal
Cap sur la Coupe du monde 2026
Ce retour ne relève pas du hasard. Il s’inscrit dans une feuille de route claire : retrouver la Seleção. Meilleur buteur de l’histoire du Brésil avec 79 réalisations, soit deux de plus que Pelé, Neymar n’a plus porté le maillot national depuis le 17 octobre 2023. Ce soir-là, face à l’Uruguay, son genou cède. Depuis, le temps file. Et la concurrence avance.
Le nouveau sélectionneur, Carlo Ancelotti, prend les commandes en juin. L’Italien n’a pas encore rappelé l’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain.
Le calendrier, lui, se précise. Le Brésil démarre le 13 juin 2026 contre le Maroc. Puis viennent Haïti le 19 et l’Écosse le 24. Avant cela, deux amicaux aux États-Unis face à la France et à la Croatie en mars. Neymar veut en être.
- Getty Images Sport
Vojvoda pousse pour un retour en sélection
Après la large victoire contre Velo Clube, l’entraîneur de Santos, Juan Pablo Vojvoda, prend position. Il plaide sans détour pour le retour de sa star en équipe nationale :
« Je pense que tout le monde a besoin de Neymar. Santos, l'équipe nationale… Ancelotti sera content s'il joue bien. Les choses vont s'enchaîner. C'est un joueur de classe mondiale. Il a toujours cette ambition. Je le vois à chaque match, même à effectif réduit à l'entraînement: il veut être là et il veut gagner. C'est ce qui le motive ».
Le message part vers l’Europe. Il vise directement le sélectionneur.
Vojvoda ne s’arrête pas là. Il trace aussi les contours de son projet à Santos : « J'imagine une équipe travailleuse, qui comprend le club auquel elle appartient. Avec Neymar comme joueur vedette, cela exigera beaucoup de tous ceux qui l'entourent. Un entraîneur qui œuvrera chaque jour pour bâtir un avenir encore meilleur. Mais ce sera difficile. Il faudra travailler dur, croire en soi, rester soudés. Nous avons décroché la victoire et la qualification. Mais nous sommes conscients des exigences ».
Les mots sonnent comme un avertissement et une promesse.
- Getty Images Sport
Un défi personnel autant que collectif
Neymar avance sur une ligne fine. Il doit enchaîner les matchs, retrouver l’explosivité, rassurer physiquement. Chaque minute compte. Chaque accélération aussi.
La Coupe du monde approche. Le Brésil cherche son équilibre. Et lui veut écrire un dernier grand chapitre sous le maillot auriverde.
Le retour commence à Santos. La suite dépendra de ses jambes. Et du regard d’Ancelotti.