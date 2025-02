Neymar et Messi de retour au Barça ? l'énorme bombe

Enorme annonce sur un éventuel retour de Lionel Messi et Neymar au Barça.

Et si le FC Barcelone était sur le point d’écrire un nouveau chapitre historique ? Alors que le club catalan semble avoir trouvé un second souffle sous les ordres d’Hansi Flick, une rumeur fait l’effet d’une véritable bombe sur la planète football. Deux de ses plus grandes légendes, Lionel Messi et Neymar, pourraient faire leur grand retour au Camp Nou. Si le Brésilien a déjà fait part de son envie de revenir, une récente déclaration sur Messi a complètement relancé le débat. Un scénario fou qui pourrait bien prendre forme dans les prochains mois.