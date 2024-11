Lionel Messi de retour au Barça, l'immense cadeau

Real Sociedad vs FC Barcelone

Les supporters du Barça auront toujours une pierre dans leur chaussure sur la façon dont le temps de Lionel Messi au club s'est terminé

Cependant, Messi ne permettra pas que ses relations tendues avec la direction actuelle aient un impact sur le 125e anniversaire du club.

Après que le président actuel Joan Laporta ait promis publiquement de garder Messi au club, puis se soit rétracté le jour de la signature du contrat, l'Argentin et sa famille lui en ont tenu rigueur. Lorsque Laporta a également essayé de le faire revenir au club, il n'a pas été en mesure de présenter une offre de contrat ferme deux ans plus tard.

Certains se sont demandés si cette tension pourrait avoir un impact sur les relations de Messi avec le club dans son ensemble, mais Messi sera présent au 125e anniversaire des Blaugrana ce mois-ci s'il est invité. Selon Relevo, Messi est prêt à faire tout ce que le club lui demandera pour les célébrations du 29 novembre, au Liceu, où se dérouleront les célébrations.

Depuis quelque temps, on parle d'un match amical entre l'Inter Miami et le FC Barcelone, qui permettrait aux supporters blaugranas de le voir une dernière fois. Messi n'a jamais eu l'occasion de dire adieu aux fans qui ont scandé son nom tous les week-ends pendant une décennie et demie, étant donné la manière dont il est parti de manière inattendue. Cependant, jusqu'à présent, le match amical n'a pas été organisé, même si Barcelone attend peut-être son retour au Camp Nou.