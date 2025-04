Neymar au Real contre une fortune, grosse révélation sur un transfert pharaonique

FC Barcelone vs Majorque

Un chèque XXL, une guerre Barça-Real et un choix de cœur : les dessous du transfert de Neymar en Europe continuent de surprendre…

Plus d'une décennie après son arrivée en Europe, le transfert de Neymar continue de faire couler beaucoup d'encre. En 2013, le Brésilien a choisi le FC Barcelone au détriment du Real Madrid, malgré une offre colossale du club madrilène. Dans une interview récente accordée à AS, André Curry, alors impliqué dans l’opération, révèle à quel point la Casa Blanca avait mis le paquet pour s’attacher les services de la pépite auriverde. Retour sur l’un des feuilletons les plus explosifs du marché des transferts.