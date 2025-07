Neal Maupay et l’OM, c’est fini

Un an après son arrivée dans la cité phocéenne, Neal Maupay se dirige vers une rupture avec l’OM cet été.

L’heure du grand ménage a sonné du côté de la Canebière. Tandis que le mercato bat son plein, l’Olympique de Marseille s’emploie désormais à alléger son effectif après plusieurs renforts estivaux. Si certains dossiers sont complexes à dénouer, d’autres apparaissent plus limpides. Et l’un d’eux mène directement à Neal Maupay dont l’avenir semble déjà écrit loin du Vélodrome. Un an après son arrivée, le départ de l’attaquant français est désormais dans toutes les têtes du côté du club phocéen.