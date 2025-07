Le torchon brûle entre Ounahi et l’OM. Une crise interne couve, et le milieu marocain pourrait bien employer la manière forte…

À Marseille, l’été s’annonce tendu et chargé de remous en coulisses. Azzedine Ounahi, milieu de terrain international marocain, voit son avenir s’assombrir dans la cité phocéenne. Lassé par la tournure prise par son dossier et déçu par l’attitude du club, il n’exclut rien. Même pas l’option radicale qui consiste à rester dans l’ombre toute une saison. Comme un certain Chancel Mbemba avant lui.