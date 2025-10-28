Ligue 1, l'infirmerie bientôt libérée à l'OM

Depuis le début de la saison, l’infirmerie de l’OM n’a cessé de se remplir. Roberto De Zerbi a dû composer sans plusieurs titulaires importants, notamment dans le secteur défensif. La défaite à Lens samedi dernier a illustré les difficultés d’un groupe amoindri, malgré un effectif jugé dense et compétitif. Mais la situation pourrait rapidement s’améliorer.

Le club a dévoilé ce mardi un communiqué détaillant les dates de retour de ses blessés. « L’Olympique de Marseille fait un point sur la situation médicale de plusieurs joueurs actuellement pris en charge », a indiqué le club sur son site officiel. Ce rapport vient apporter un peu de clarté sur les semaines à venir pour l’équipe marseillaise, encore en course sur plusieurs tableaux.