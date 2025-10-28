L’Olympique de Marseille s’apprête à retrouver des forces vives. Alors que les blessures ont longtemps pesé sur les choix de Roberto De Zerbi, l’horizon semble enfin s’éclaircir à l’approche d’un mois de novembre chargé. Avant d’affronter Angers ce mercredi (21h05) pour la 10e journée de Ligue 1, le club phocéen a publié un point médical complet sur l’état de santé de ses joueurs. Plusieurs retours sont désormais programmés, de quoi soulager un effectif qui a souffert ces dernières semaines. Une bonne nouvelle pour l’OM, décidé à relancer une dynamique positive après sa défaite à Lens (2-1).
Ligue 1, l'infirmerie bientôt libérée à l'OM
L’OM donne des nouvelles de ses blessés
Depuis le début de la saison, l’infirmerie de l’OM n’a cessé de se remplir. Roberto De Zerbi a dû composer sans plusieurs titulaires importants, notamment dans le secteur défensif. La défaite à Lens samedi dernier a illustré les difficultés d’un groupe amoindri, malgré un effectif jugé dense et compétitif. Mais la situation pourrait rapidement s’améliorer.
Le club a dévoilé ce mardi un communiqué détaillant les dates de retour de ses blessés. « L’Olympique de Marseille fait un point sur la situation médicale de plusieurs joueurs actuellement pris en charge », a indiqué le club sur son site officiel. Ce rapport vient apporter un peu de clarté sur les semaines à venir pour l’équipe marseillaise, encore en course sur plusieurs tableaux.
Des retours programmés dès la fin octobre à Marseille
Bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi : Hamed Junior Traoré, victime d’une blessure à la cuisse droite, est le premier à revoir les terrains. Sa « reprise de l’entraînement collectif est envisagée le 30 octobre 2025 », précise le communiqué. Dans la foulée, Leonardo Balerdi (mollet gauche) et Timothy Weah (cuisse gauche) devraient réintégrer le groupe dès le 3 novembre. Un double renfort attendu, notamment en vue du déplacement à Auxerre prévu samedi prochain en Ligue 1.
Geoffrey Kondogbia, touché au mollet droit, suivra le mouvement avec une reprise programmée pour le 13 novembre. Quant à Facundo Medina, victime d’une entorse à la cheville droite, son retour est espéré pour le 17 novembre. Ces échéances marquent un tournant pour un OM qui a souvent dû improviser ses compositions ces dernières semaines.
Amine Gouiri reste à l’infirmerie
Tous les blessés ne seront cependant pas de retour à court terme. L’OM a confirmé qu’Amine Gouiri, récemment opéré de l’épaule droite le 20 octobre, restera éloigné des terrains pendant trois mois. Le joueur est actuellement en rééducation et son retour n’est pas attendu avant janvier 2026. Une absence prolongée qui prive l’équipe d’une option offensive supplémentaire.
Le club conclut son communiqué par un message fédérateur : « Le club reste mobilisé autour de ses joueurs et accompagnera chacun d’eux dans son processus de récupération. » Un signe fort de solidarité au sein d’un groupe qui veut rebondir rapidement. Si tous seront absents contre Angers, le retour progressif de plusieurs cadres pourrait offrir à l’OM un nouvel élan dans la deuxième partie de l’automne.