Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 n’a pas seulement dévoilé les premiers duels attendus. Il a aussi ravivé une rivalité brûlante entre l’Argentine et la France. Au sortir de la cérémonie, une phrase de Lionel Scaloni a en effet enflammé les plateformes et divisé les observateurs. Derrière un commentaire en apparence neutre sur l’Algérie, certains y ont vu un message à peine voilé adressé aux Bleus. Était-ce une simple analyse ou une allusion calculée dans la continuité de la finale de 2022 ? La question, désormais, alimente toutes les conversations.
Mondial 2026, le tacle subtil de Lionel Scaloni sur la France
- AFP
Lionel Scaloni relance un vieux débat entre la France et l’Algérie
Au lendemain du tirage, Lionel Scaloni a commenté la présence de l’Algérie dans son groupe en déclarant : « L’Algérie est une bonne équipe avec de grands joueurs. Elle dispose d’un vivier très important qui nourrit aussi la France et d’autres pays. » Pour de nombreux médias, cette phrase marque un nouveau jalon dans la relation tendue entre l’Argentine et les Bleus depuis 2022. Lionel Scaloni, déjà au cœur des analyses après la finale de Lusail, se retrouve une nouvelle fois scruté dans chaque nuance de ses mots.
Rapidement, plusieurs rédactions françaises ont souligné l’ambiguïté des propos. RMC a analysé que « Scaloni a parlé des forces des Fennecs, en faisant un rapprochement entre les joueurs algériens et… la France, ennemi intime des Argentins depuis 2022. Le sélectionneur argentin n’a pas précisé s’il parlait des joueurs d’origine algérienne évoluant en équipe de France - comme Rayan Cherki par exemple dont la mère est d’origine algérienne - ou bien dans le championnat de France, en Ligue 1. » Une interprétation qui place une nouvelle fois Lionel Scaloni au centre des tensions symboliques.
- AFP
Lionel Scaloni enflamme la France et l’Algérie
Du côté de la presse régionale, la tonalité est tout aussi interrogative. La Dépêche a ainsi qualifié cette sortie de « déclaration étonnante », s’interrogeant sur le fait de savoir si « Scaloni a voulu asséner une petite pique aux Bleus, rivaux depuis la finale épique de 2022 perdue par les Tricolores aux tirs au but ? » Lionel Scaloni, dont la communication est souvent mesurée, se retrouve ici interprété comme un technicien capable de suggérer plus qu’il ne dit.
DZ Foot, pour sa part, y voit plutôt une mise en lumière du niveau croissant du football algérien, estimant que cette déclaration traduit « la reconnaissance internationale dont bénéficie aujourd’hui le football algérien, notamment grâce à ses talents formés en Europe comme au pays. » Une lecture alternative qui repositionne Lionel Scaloni non pas dans la rivalité franco-argentine, mais dans une analyse footballistique plus large.
- AFP
Lionel Scaloni ravive l’animosité entre les Bleus et l’Argentine
Outre-Atlantique, la phrase a pris une dimension presque humoristique. Le journaliste argentin Agustin Muzzu a affirmé y voir un tacle discret, un geste fréquent selon lui chez Lionel Scaloni. Sur les réseaux sociaux, la phrase a explosé en popularité, donnant naissance à de nombreux détournements et commentaires. On peut notamment lire : « Politiquement correct », ou encore : « Benzema et Zidane ont effectivement placé la France sur la carte du monde ». Des réactions qui montrent que Lionel Scaloni continue d’incarner un personnage clé de la dramaturgie footballistique contemporaine.
Certains internautes argentins vont même plus loin, affirmant : « Scaloni va raviver cette inimitié avec la France », preuve que la finale de 2022 reste le point de référence central de cette rivalité. Pour Lionel Scaloni, dont chaque phrase est désormais amplifiée, la moindre référence devient un élément de récit.