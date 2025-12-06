Mondial 2026, le tacle subtil de Lionel Scaloni sur la France

Au lendemain du tirage, Lionel Scaloni a commenté la présence de l’Algérie dans son groupe en déclarant : « L’Algérie est une bonne équipe avec de grands joueurs. Elle dispose d’un vivier très important qui nourrit aussi la France et d’autres pays. » Pour de nombreux médias, cette phrase marque un nouveau jalon dans la relation tendue entre l’Argentine et les Bleus depuis 2022. Lionel Scaloni, déjà au cœur des analyses après la finale de Lusail, se retrouve une nouvelle fois scruté dans chaque nuance de ses mots.

Rapidement, plusieurs rédactions françaises ont souligné l’ambiguïté des propos. RMC a analysé que « Scaloni a parlé des forces des Fennecs, en faisant un rapprochement entre les joueurs algériens et… la France, ennemi intime des Argentins depuis 2022. Le sélectionneur argentin n’a pas précisé s’il parlait des joueurs d’origine algérienne évoluant en équipe de France - comme Rayan Cherki par exemple dont la mère est d’origine algérienne - ou bien dans le championnat de France, en Ligue 1. » Une interprétation qui place une nouvelle fois Lionel Scaloni au centre des tensions symboliques.