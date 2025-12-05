Coupe du Monde 2026 : les grands gagnants et les grands perdants du tirage

En tant que tête de série dans un Mondial à 48 équipes, la France pouvait légitimement espérer un tirage plutôt clément. C’est tout l’inverse qui s’est produit : Didier Deschamps et ses joueurs héritent d’un groupe piégeux, qui mettra immédiatement leurs ambitions à l’épreuve.

D’abord, il y a la Norvège. C’était l’équipe que tout le monde voulait éviter dans le chapeau 3, et pour cause : Erling Haaland à lui seul suffit à transformer une rencontre en casse-tête défensif. Mais les Scandinaves ne se résument pas à leur buteur star : leur progression collective et leur impact physique en font un adversaire redoutable pour la première place du groupe I.

Ensuite, il y a le Sénégal. Classés 19e au classement FIFA, les Lions de la Teranga ont rappelé leur dangerosité en surclassant l’Angleterre en amical cette année. Leur historique face aux Bleus n’a rien de rassurant non plus : en 2002, ils avaient créé l’une des plus grandes surprises de l’histoire du tournoi en battant la France lors du match d’ouverture.

Dans un format élargi, la France ne devrait pas trembler pour la qualification. Mais un faux pas d’entrée, ou une défaite face à Haaland et consorts, pourrait vite transformer ce premier tour en parcours sous tension. Et un nouvel accident, 23 ans après celui de Séoul, n’est pas à exclure si les Bleus démarrent le tournoi sans la rigueur nécessaire.