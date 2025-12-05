Coupe du Monde 2026 : les grands gagnants et les grands perdants du tirage

Les champions du monde argentins héritent de l’Autriche, de l’Algérie et de la Jordanie, tandis que la France, finaliste en 2022, atterrit dans ce qui ressemble le plus à un « groupe de la mort » avec le Sénégal et la Norvège. L’Angleterre, de son côté, affrontera la Croatie, le Panama et le Ghana. Globalement, les choses se sont plutôt bien passées pour les trois pays hôtes – États-Unis, Mexique et Canada –, même si les Canadiens espèrent sans doute que l’Italie ne viendra pas compliquer les choses via les barrages européens.
Alors, qui ressort gagnant de ce tirage ? Quelles sélections voient leurs ambitions renforcées ? Et lesquelles devront déjà craindre une élimination prématurée ? GOAL fait le point.