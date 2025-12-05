Mondial 2026 : le groupe de la mort ? Voici celui que la France doit absolument éviter

Le groupe de la mort le plus crédible pour la France pourrait réunir quatre profils terriblement dangereux. Dans le Pot 2, le Maroc ou la Croatie représentent ce que les Bleus souhaitent éviter : deux sélections qui ont dominé les grandes compétitions récentes et dont la solidité n’est plus à démontrer. Dans le Pot 3, la présence de la Norvège, portée par Erling Haaland et un vivier offensif impressionnant, complique tout. Enfin, dans le Pot 4, un barragiste européen du calibre de l’Italie ou du Danemark ferait basculer cette poule dans une intensité rare. France – Maroc – Norvège – Italie : difficile d’imaginer un tirage plus hostile sur le papier.