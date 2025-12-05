La France connaîtra ce vendredi le verdict du tirage du Mondial 2026, une édition élargie où les écarts entre les groupes pourraient être abyssaux. Grâce à son statut de tête de série, l’équipe de Didier Deschamps évitera les cadors du Pot 1, mais demeure exposée à plusieurs pièges redoutables. Avec un premier tour désormais décisif pour la suite du tableau, les Bleus doivent espérer un groupe abordable… car le tirage peut aussi leur offrir un scénario cauchemardesque, totalement plausible au vu de la composition des pots.
Mondial 2026 : le groupe de la mort ? Voici celui que la France doit absolument éviter
Le pire scénario : un groupe qui ferait trembler n’importe quel favori
Le groupe de la mort le plus crédible pour la France pourrait réunir quatre profils terriblement dangereux. Dans le Pot 2, le Maroc ou la Croatie représentent ce que les Bleus souhaitent éviter : deux sélections qui ont dominé les grandes compétitions récentes et dont la solidité n’est plus à démontrer. Dans le Pot 3, la présence de la Norvège, portée par Erling Haaland et un vivier offensif impressionnant, complique tout. Enfin, dans le Pot 4, un barragiste européen du calibre de l’Italie ou du Danemark ferait basculer cette poule dans une intensité rare. France – Maroc – Norvège – Italie : difficile d’imaginer un tirage plus hostile sur le papier.
Du lourd d'entrée pour les Bleus ?
Outre la difficulté sportive, un tel groupe compromettrait la gestion du tournoi. Les matches seraient immédiatement décisifs, sans marge d’erreur, et obligeraient les Bleus à puiser dans leurs ressources dès la première semaine. Un choc précoce face au Maroc ou à la Croatie, la menace permanente d’Haaland, puis un dernier match face à une Italie revancharde : c’est le scénario qui perturberait le plus la montée en puissance de l’équipe française.
Et le meilleur tirage possible ?
À l’inverse, un tirage idéal existe bel et bien. Dans le Pot 2, l’Iran ou l’Australie offriraient une entrée en matière plus gérable. Dans le Pot 3, des équipes comme l’Afrique du Sud ou Panama présenteraient un profil accessible. Enfin, dans le Pot 4, la présence de Curaçao, Petit Poucet de la compétition, allégerait considérablement la poule. Un groupe France – Iran – Afrique du Sud – Curaçao constituerait l’un des scénarios les plus favorables, tant pour sécuriser la première place que pour aborder la phase finale dans de bonnes conditions.
L'attente touche à sa fin
Entre un groupe cauchemar et un parcours de rêve, la vérité du tirage pourrait placer la France dans un entre-deux. Mais une chose est sûre : le premier verdict de ce Mondial 2026 se jouera bien avant le coup d’envoi, lorsque la boule des Bleus désignera leurs adversaires… et tracera une bonne partie de leur destin.