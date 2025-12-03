Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Tirage au sort Coupe du monde 2026 : Horaire, chapeaux, diffusion TV et toutes les infos clés

Le tirage du Mondial 2026 approche : voici la date, l’horaire, les chapeaux et toutes les informations essentielles.

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 marquera le premier grand rendez-vous avant un tournoi inédit à 48 équipes et organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Pour les fans tricolores, ce moment sera d’autant plus attendu qu’il dessinera les contours des groupes et le chemin qui attendra l’équipe de France. La cérémonie se déroulera dans un cadre prestigieux et bénéficiera d’une diffusion en clair.

Où et quand suivre le tirage du Mondial 2026 ?

ÉlémentDétail
DateVendredi 5 décembre 2025
Horaire (France)18h00
LieuJohn F. Kennedy Center for the Performing Arts
VilleWashington D.C., États-Unis
Diffusion FranceM6 (en clair)
Streaming mondialFIFA+, chaîne YouTube officielle de la FIFA

La FIFA a confirmé que le tirage se tiendra le 5 décembre 2025 au John F. Kennedy Center for the Performing Arts, à Washington. En France, la cérémonie sera diffusée en clair sur M6, qui proposera un dispositif spécial autour de l’événement. À l’international, le tirage sera accessible sur FIFA+, sur la chaîne YouTube officielle de la FIFA et via les diffuseurs détenteurs des droits.

Pays / RégionChaînes / Plateformes
FranceM6, FIFA+, YouTube FIFA
États-UnisFOX, Telemundo, fubo
Royaume-UniBBC, ITV
CanadaTSN
MexiqueUnivision
Moyen-Orient / MENAbeIN Sports

Comment sera organisé le tirage ? La composition des chapeaux

Pot 1Pot 2Pot 3Pot 4
États-Unis (D1)CroatieNorvègeJordanie
Canada (B1)MarocPanamaCap-Vert
Mexique (A1)ColombieÉgypteGhana
EspagneUruguayAlgérieCuraçao
ArgentineSuisseÉcosseHaïti
FranceJaponParaguayNouvelle-Zélande
AngleterreSénégalTunisieBarrages UEFA
BrésilIranCôte d’IvoireBarrages UEFA
PortugalCorée du SudOuzbékistanBarrages UEFA
Pays-BasÉquateurQatarBarrages UEFA
BelgiqueAutricheArabie saouditeBarrages intercontinentaux
AllemagneAustralieAfrique du SudBarrages intercontinentaux

Cette édition inaugure le format à 48 participants, répartis en 12 groupes. Le pot 1 inclut logiquement les trois pays hôtes, placés d’avance en position A1, B1 et D1, ainsi que les nations les mieux classées. Les pots suivants sont établis selon le classement FIFA. Sur les 48 équipes qualifiées, 42 seront connues au moment du tirage, les six dernières étant déterminées par les barrages intercontinentaux de mars 2026.

Le programme complet du Mondial 2026

PhaseJournéesDates
Phase de groupesJournée 111–17 juin 2026
Journée 218–23 juin 2026
Journée 324–27 juin 2026
16es de finale28 juin–3 juillet 2026
8es de finale4–7 juillet 2026
Quarts de finale9–11 juillet 2026
Demi-finales14–15 juillet 2026
Match pour la 3e place18 juillet 2026
Finale19 juillet 2026

Le tirage permettra de clarifier les déplacements, les chocs potentiels et les dynamiques de groupes dans un tournoi éclaté sur trois pays hôtes. La FIFA sait que la répartition géographique jouera un rôle majeur, notamment pour les nations européennes habituées à des conditions plus homogènes.

Le Mondial 2026 débutera le 11 juin à l’Estadio Azteca de Mexico et s’achèvera le 19 juillet au MetLife Stadium, près de New York. Mais c’est bien le tirage du 5 décembre 2025, diffusé sur M6, qui donnera le premier aperçu du tableau final. Les fans français attendent déjà de connaître la composition du groupe des Bleus avant de se projeter vers le plus grand Mondial de l’histoire.

