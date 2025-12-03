Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 marquera le premier grand rendez-vous avant un tournoi inédit à 48 équipes et organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Pour les fans tricolores, ce moment sera d’autant plus attendu qu’il dessinera les contours des groupes et le chemin qui attendra l’équipe de France. La cérémonie se déroulera dans un cadre prestigieux et bénéficiera d’une diffusion en clair.

Où et quand suivre le tirage du Mondial 2026 ?

Élément Détail Date Vendredi 5 décembre 2025 Horaire (France) 18h00 Lieu John F. Kennedy Center for the Performing Arts Ville Washington D.C., États-Unis Diffusion France M6 (en clair) Streaming mondial FIFA+, chaîne YouTube officielle de la FIFA

La FIFA a confirmé que le tirage se tiendra le 5 décembre 2025 au John F. Kennedy Center for the Performing Arts, à Washington. En France, la cérémonie sera diffusée en clair sur M6, qui proposera un dispositif spécial autour de l’événement. À l’international, le tirage sera accessible sur FIFA+, sur la chaîne YouTube officielle de la FIFA et via les diffuseurs détenteurs des droits.

Pays / Région Chaînes / Plateformes France M6, FIFA+, YouTube FIFA États-Unis FOX, Telemundo, fubo Royaume-Uni BBC, ITV Canada TSN Mexique Univision Moyen-Orient / MENA beIN Sports

Comment sera organisé le tirage ? La composition des chapeaux

Pot 1 Pot 2 Pot 3 Pot 4 États-Unis (D1) Croatie Norvège Jordanie Canada (B1) Maroc Panama Cap-Vert Mexique (A1) Colombie Égypte Ghana Espagne Uruguay Algérie Curaçao Argentine Suisse Écosse Haïti France Japon Paraguay Nouvelle-Zélande Angleterre Sénégal Tunisie Barrages UEFA Brésil Iran Côte d’Ivoire Barrages UEFA Portugal Corée du Sud Ouzbékistan Barrages UEFA Pays-Bas Équateur Qatar Barrages UEFA Belgique Autriche Arabie saoudite Barrages intercontinentaux Allemagne Australie Afrique du Sud Barrages intercontinentaux

Cette édition inaugure le format à 48 participants, répartis en 12 groupes. Le pot 1 inclut logiquement les trois pays hôtes, placés d’avance en position A1, B1 et D1, ainsi que les nations les mieux classées. Les pots suivants sont établis selon le classement FIFA. Sur les 48 équipes qualifiées, 42 seront connues au moment du tirage, les six dernières étant déterminées par les barrages intercontinentaux de mars 2026.

Le programme complet du Mondial 2026

Phase Journées Dates Phase de groupes Journée 1 11–17 juin 2026 Journée 2 18–23 juin 2026 Journée 3 24–27 juin 2026 16es de finale — 28 juin–3 juillet 2026 8es de finale — 4–7 juillet 2026 Quarts de finale — 9–11 juillet 2026 Demi-finales — 14–15 juillet 2026 Match pour la 3e place — 18 juillet 2026 Finale — 19 juillet 2026

Le tirage permettra de clarifier les déplacements, les chocs potentiels et les dynamiques de groupes dans un tournoi éclaté sur trois pays hôtes. La FIFA sait que la répartition géographique jouera un rôle majeur, notamment pour les nations européennes habituées à des conditions plus homogènes.

Le Mondial 2026 débutera le 11 juin à l’Estadio Azteca de Mexico et s’achèvera le 19 juillet au MetLife Stadium, près de New York. Mais c’est bien le tirage du 5 décembre 2025, diffusé sur M6, qui donnera le premier aperçu du tableau final. Les fans français attendent déjà de connaître la composition du groupe des Bleus avant de se projeter vers le plus grand Mondial de l’histoire.