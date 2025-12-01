La rencontre entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain a été marquée par une décision arbitrale controversée qui a fait couler beaucoup d’encre. Clément Turpin, arbitre de la rencontre, n’avait pas expulsé Lamine Camara après un tacle violent sur Lucas Chevalier, suscitant l’indignation des supporters et des observateurs. Ce lundi, la direction de l’arbitrage a finalement confirmé que Turpin s’était trompé. Un verdict qui donne raison au gardien parisien et relance le débat sur l’efficacité de la VAR et la responsabilité des arbitres de Ligue 1, alors que le scénario du match aurait pu être profondément différent.
Monaco - PSG, la direction de l'arbitrage donne raison à Chevalier
- Getty Images Sport
Clément Turpin dans la tourmente après Monaco - PSG
Samedi dernier, Clément Turpin était au centre des critiques lors du match Monaco-PSG. Dès la treizième minute, Lamine Camara a réalisé un tacle dangereux sur Lucas Chevalier, mais Turpin a choisi de ne pas sortir le carton rouge. Ce choix a immédiatement surpris les observateurs et les supporters monégasques, qui estimaient que l’AS Monaco aurait dû évoluer à dix très tôt dans la rencontre. Lucas Chevalier, heureusement indemne après le tacle, a vu son intégrité physique épargnée par le miracle, tandis que Lamine Camara échappait à une sanction qui semblait pourtant évidente.
La décision de Clément Turpin a également été commentée par les analystes de L’Équipe, qui ont évoqué un possible échange avec les arbitres de la VAR. Contrairement aux rumeurs, il ne s’agissait pas d’une question de statut, mais d’une coordination entre le terrain et les écrans. Quoi qu’il en soit, la polémique autour de cette action n’a cessé de croître, Lucas Chevalier étant au centre de toutes les discussions et Lamine Camara au cœur de la controverse.
- AFP
La direction de l’arbitrage confirme l’expulsion ratée de Lamine Camara
Ce lundi, lors du comité de liaison post-journée de Ligue 1, la direction de l’arbitrage a reconnu que Clément Turpin s’était trompé. Antony Gautier, directeur de l’arbitrage, a indiqué que Lamine Camara aurait dû être expulsé pour son tacle sur Lucas Chevalier. Une décision qui aurait laissé Monaco à dix dès les premières minutes et qui aurait pu modifier l’issue du match face au PSG. Clément Turpin, lui, n’a pas encore commenté publiquement son erreur, mais le constat officiel donne raison à Chevalier et confirme la gravité de la faute commise par Camara.
Cette reconnaissance de l’erreur met également en lumière les limites de la VAR. Malgré sa présence, la sanction sur Lamine Camara n’a pas été appliquée en temps réel, laissant Lucas Chevalier exposé et le match se poursuivre avec une injustice flagrante. Le débat sur la fiabilité et l’usage de la vidéo dans les décisions cruciales est relancé, avec Turpin, Camara et Chevalier au centre de l’attention médiatique.
- AFP
Monaco - PSG, un match au scénario hypothétique
Si Lamine Camara avait été expulsé, l’AS Monaco aurait dû jouer presque toute la rencontre à dix, ce qui aurait considérablement changé la dynamique du match face au PSG. Lucas Chevalier, épargné physiquement, aurait néanmoins été témoin d’une situation difficile pour son équipe. Clément Turpin aurait dû gérer la pression médiatique et sportive, tandis que les Monégasques auraient dû adapter leur stratégie dès les premières minutes pour compenser l’infériorité numérique.
Malgré tout, l’AS Monaco a quand même terminé à dix après l’expulsion de Thilo Kehrer pour une faute sur Ibrahim Mbaye en deuxième mi-temps. La décision de Turpin n’a pas changé le résultat final, avec une victoire de l’ASM (1-0), mais elle souligne l’importance d’un arbitrage cohérent. Lucas Chevalier et son équipe auraient probablement connu une rencontre très différente, tandis que Lamine Camara échappe à une sanction qui lui semblait pourtant méritée.