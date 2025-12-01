Monaco - PSG, la direction de l'arbitrage donne raison à Chevalier

Samedi dernier, Clément Turpin était au centre des critiques lors du match Monaco-PSG. Dès la treizième minute, Lamine Camara a réalisé un tacle dangereux sur Lucas Chevalier, mais Turpin a choisi de ne pas sortir le carton rouge. Ce choix a immédiatement surpris les observateurs et les supporters monégasques, qui estimaient que l’AS Monaco aurait dû évoluer à dix très tôt dans la rencontre. Lucas Chevalier, heureusement indemne après le tacle, a vu son intégrité physique épargnée par le miracle, tandis que Lamine Camara échappait à une sanction qui semblait pourtant évidente.

La décision de Clément Turpin a également été commentée par les analystes de L’Équipe, qui ont évoqué un possible échange avec les arbitres de la VAR. Contrairement aux rumeurs, il ne s’agissait pas d’une question de statut, mais d’une coordination entre le terrain et les écrans. Quoi qu’il en soit, la polémique autour de cette action n’a cessé de croître, Lucas Chevalier étant au centre de toutes les discussions et Lamine Camara au cœur de la controverse.