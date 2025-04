Moins cher, fiable et déjà adapté : Gibbs-White, le VRAI bon coup pour Man City ?

Le milieu anglais est prêt pour le grand saut à l'Etihad après avoir porté la folle saison de Nottingham Forest.

De nombreux experts et fans ont affirmé que cette saison de Premier League était peu attrayante. Ils peuvent souligner le fait que Liverpool a effectivement décroché le titre en février et qu'il n'y a pratiquement pas eu de suspense dans la lutte pour éviter la relégation, les trois équipes promues Southampton, Leicester City et Ipswich redescendant immédiatement. Selon les détracteurs, le fait que la course à la qualification pour la Ligue des champions soit la seule chose intrigante en dit long.

Mais une équipe a fourni un antidote à l'ennui : Nottingham Forest. Après avoir flirté avec la relégation lors de leurs deux premières saisons de retour en Premier League après une absence de 23 ans, la campagne des Tricky Trees a été tout simplement remarquable. En août, le bookmaker BetFred avait prédit qu'ils termineraient 18e du classement, offrant une cote de 11/4 pour leur relégation. L'idée qu'ils puissent défier le top-six était risible, avec une cote de 50/1. Le top-quatre était encore plus farfelu, avec une cote de 100/1.

Mais l'équipe de Nuno Espirito a défié les bookmakers et les sceptiques toute la saison et, au moins en janvier, répéter l'incroyable victoire du titre de Leicester City en 2016 était réellement possible. Finalement, leurs espoirs de titre se sont avérés illusoires, mais ils sont toujours en passe de terminer quatrième et de se qualifier pour la Ligue des champions pour la première fois depuis qu'ils ont remporté la compétition - alors connue sous le nom de Coupe d'Europe - lors de deux saisons consécutives en 1979 et 1980.

Et dimanche, ils attendent avec impatience leur première demi-finale de la FA Cup en 34 ans, lorsqu'ils affronteront Manchester City. Le succès impressionnant de Forest a été un triomphe collectif, avec des joueurs comme Nikola Milenkovic, Anthony Elanga et Chris Wood qui se sont distingués et ont réalisé leurs meilleures saisons. Mais un homme a attiré plus d'attention que quiconque avant le choc de Wembley dimanche : Morgan Gibbs-White, qui est pressenti pour signer à City cet été comme l'héritier de Kevin De Bruyne...