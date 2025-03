Pourquoi le Bayern rêve de Florian Wirtz : le meneur du jeu de Leverkusen est le meilleur numéro 10 au monde

Il n'y a probablement pas de joueur plus excitant à regarder en ce moment que l'international allemand qui illumine le BayArena.

Il n'était pas surprenant d'entendre le président d'honneur du Bayern Munich, Uli Hoeness, déclarer publiquement plus tôt ce mois-ci qu'il aimerait voir le prodige de Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, à l'Allianz Arena. Les Bavarois ont déjà pris pour habitude de recruter les meilleurs joueurs de leurs plus grands rivaux. Comme l'a dit une fois fameusement Jürgen Klopp, le Bayern est comme un méchant de James Bond, les tyrans de la Bundesliga avec plus d'argent et plus de ressources que tous les autres dans le football allemand, ce qui signifie qu'ils peuvent presque toujours acheter qui ils veulent, quand ils le veulent.

Le Bayern a également été immédiatement conscient des dons prodigieux de Wirtz lorsqu'il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga à 17 ans et 34 jours en battant Manuel Neuer avec un magnifique tir enroulé au BayArena le 6 juin 2000. Cependant, même Hoeness a admis que son club n'a probablement qu'une "chance de 10 %" de recruter Wirtz - et, pour être honnête, cela pourrait même être une évaluation optimiste.

Pour commencer, Wirtz semble parfaitement heureux au BayArena - pour l'instant du moins - et, deuxièmement, si/quand il décide finalement de partir, le Bayern risque d'être écarté par des rivaux encore plus riches comme le Real Madrid et Manchester City. Car ne vous méprenez pas : en ce moment, Wirtz est le meilleur numéro 10 du football mondial, ce qui est remarquable quand on considère que sa carrière au plus haut niveau aurait pu s'achever peu de temps après avoir commencé...