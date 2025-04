Liverpool - Tottenham : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Liverpool à un point du titre ! Arne Slot peut entrer dans l'histoire face à Tottenham. Anfield retient son souffle pour le sacre attendu.

Anfield se prépare à vivre un jour potentiellement historique ce dimanche. Face à Tottenham, un simple point suffit à Liverpool pour être sacré champion de Premier League 2024-2025. Plus qu'un titre, ce serait la consécration d'Arne Slot, qui deviendrait le premier entraîneur néerlandais à triompher dans le championnat anglais, et ce, dès sa première saison sur le banc des Reds, un exploit rarissime.

Slot, l'architecte d'un triomphe annoncé

Arriver après une légende comme Jürgen Klopp et s'imposer immédiatement n'était pas une mince affaire. Pourtant, Arne Slot est sur le point de réussir ce pari fou. En cas de titre, il rejoindrait le cercle très fermé des managers ayant remporté la Premier League dès leur première saison (Mourinho, Ancelotti, Pellegrini, Conte). Sa capacité à maintenir l'exigence et la performance d'un groupe façonné par son prédécesseur, tout en y ajoutant sa touche, impressionne. "Cela aurait été facile pour les joueurs de ne pas adhérer [...] mais ils ont vu exactement ce qu'il voulait et nous voyons le résultat," analysait l'ancienne gloire du club John Barnes ce dimanche dans The Mirror. Slot semble avoir rapidement compris l'ADN du club, au point d'être déjà considéré comme un futur "Scouser d'adoption".

Une machine rouge quasi inarrêtable

La machine mise en place par Slot a tourné à plein régime toute la saison. Si la fête a été légèrement retardée par le nul d'Arsenal contre Crystal Palace en milieu de semaine, l'issue ne fait plus guère de doute. Le but décisif de Trent Alexander-Arnold contre Leicester le week-end dernier a mis les Reds sur orbite. Il faudrait désormais un scénario catastrophe (cinq défaites de Liverpool conjuguées à quatre victoires d'Arsenal) pour voir le titre leur échapper. À Anfield, la forteresse est imprenable : Liverpool y est invaincu depuis 14 matchs en championnat et reste sur six victoires consécutives.

Tottenham, dernier obstacle symbolique

Dans ce contexte, Tottenham fait figure de dernier obstacle, presque symbolique. Englués dans le ventre mou du classement (avec 42 points de retard sur Liverpool !), les Spurs n'ont plus rien à jouer en Premier League, si ce n'est leur honneur. Leur priorité est désormais la Ligue Europa, dont ils disputeront la demi-finale aller contre Bodo/Glimt jeudi prochain. Leur dynamique en championnat est d'ailleurs inquiétante (4 défaites sur les 5 derniers matchs). Historiquement, Anfield leur réussit peu (aucune victoire lors des 15 dernières visites, 3 défaites 4-0 lors des 3 dernières).

Tout est donc réuni pour qu'Anfield célèbre enfin un titre de Premier League avec ses héros, après la frustration du sacre de 2020 acquis dans des stades vides. Sauf accident improbable, Arne Slot va graver son nom dans l'histoire du club et du championnat anglais ce dimanche, offrant aux supporters une fête qu'ils attendent depuis longtemps. La pression est minimale, l'attente est maximale.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming, et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Liverpool - Tottenham ?

🌍 Région 🎟️ Chaîne TV / 📺 Plateforme Streaming 🇫🇷 France Canal+ / Streaming : MyCanal 🇲🇦 MENA (région du Golfe) BeIN Sports MENA 1 / Streaming : BeIN Connect, TOD 🇪🇸 Espagne Movistar Plus / Streaming : DAZN 🇵🇹 Portugal Streaming : DAZN 🇷🇺 Russie Okko Sport 🇷🇴 Roumanie Digisport 1 🇷🇸 Balkans Arena Premium 1 🇬🇧 Royaume-Uni Sky Sports Main Event / Streaming : Sky Go

Astuce 🔧 : Certaines plateformes sont accessibles en France via un VPN ! 🌐

Comment regarder n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming de sports.

Horaire et lieu du match Liverpool - Tottenham

Le match de Premier League entre Liverpool et Tottenham se jouera à Anfield à Liverpool, en Angleterre.

Le coup d'envoi sera donné à 17h30 le dimanche 27 avril, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de Liverpool

Joe Gomez et Tyler Morton sont toujours à l'infirmerie, le premier touché aux ischio-jambiers, le second à l'épaule.

Par ailleurs, Arne Slot devrait continuer à compter sur Trent Alexander-Arnold, que l'on annonce avec insistance au Real Madrid. Mohamed Salah, de son côté, tentera de mettre fin à une disette de six matches sans marquer, toutes compétitions confondues.

Infos de l'équipe de Tottenham

Radu Dragusin reste écarté des terrains pour une longue période en raison d'une rupture du ligament croisé du genou. Son Heung-min, lui, n'a pas encore récupéré de sa blessure au pied.

En revanche, Destiny Udogie devrait retrouver une place de titulaire après avoir été ménagé lundi contre Nottingham Forest. James Maddison, Dominic Solanke et Brennan Johnson sont également attendus dans le onze de départ.

