Le succès 3-1 du Stade Rennais face au Paris Saint-Germain n’a pas effacé les tensions internes. Derrière la performance de Brice Samba, un conflit avec Habib Beye a laissé des traces. Et les coulisses racontent une histoire bien plus complexe.
Mise à l’écart de Brice Samba, les vraies raisons de la décision d’Habib Beye
Des retards et une sanction assumée
Selon des révélations évoquées dans L’Équipe du soir, le gardien international français serait arrivé à l’entraînement, « fêtard très fatigué » à plusieurs reprises. Une attitude qui aurait agacé son entraîneur. Beye choisit alors d’écarter son portier pour la rencontre face à Lens.
Le technicien sénégalais ne prend pas cette décision seul. Il sollicite l’appui du président Arnaud Pouille afin de valider la sanction. Un choix fort. Un message clair envoyé au vestiaire. Mais l’affaire ne s’arrête pas là.
Une situation explosive en interne
Le dossier prend une tournure délicate. En interne, certains évoquent la présence régulière d’Arnaud Pouille lors des soirées du gardien, présenté comme le « capitaine de soirée ». Ce détail fragilise la position de Beye. L’entraîneur tente d’imposer une ligne stricte. La direction, elle, semble plus ambiguë.
Ce climat tendu accentue la fracture entre le coach et ses dirigeants. Le départ d’Habib Beye a d’ailleurs été officialisé depuis quelques jours, alors qu’il doit se présenter devant la Ligue de Football Professionnel mardi prochain. Dans ce contexte, l’autorité du banc s’effrite. Le vestiaire observe.
Samba répond sur la pelouse
Longtemps éloigné du groupe pour raisons disciplinaires, Brice Samba retrouve sa place face au PSG. Et il répond de la meilleure manière. Concentré, décisif, solide dans les moments chauds, il multiplie les interventions importantes en fin de match.
Sa prestation pèse lourd dans la victoire rennaise. Elle arrive à un moment charnière pour le club, désormais confié à l’intérimaire Sébastien Tambouret, qui décroche là un premier succès encourageant.
Face au leader du championnat, Rennes affiche un visage conquérant. Samba rassure. Il relance aussi la hiérarchie au poste de gardien.
Beye justifie, Samba assume
Lors de sa mise à l’écart contre Lens, Habib Beye s’était expliqué publiquement : « (L’entraîneur) est garant de la performance de son équipe à travers le choix des joueurs. Il est aussi garant du respect de l’institution, dont je fais partie. À partir du moment où ces deux choses ne sont pas réunies, vous ne pouvez pas être dans l’équipe ».
Malgré cette déclaration ferme, aucune attitude déplacée du gardien envers le club ne filtre selon Foot Mercato. L’affaire reste floue.
Après la victoire contre Paris, Samba prend la parole au micro de Ligue 1+ : « C’est une petite revanche personnelle par rapport à la semaine dernière, des choses qui ne se sont pas bien passées. Maintenant, c’est le passé, la meilleure réponse est sur le terrain. Je suis très fier de ce qu’on a fait en équipe. On connaît tous la qualité de cette équipe de Paris, en plus ils sont venus avec leur équipe type donc je pense qu’ils voulaient vite plier le match. On a fait un match solide, costaud, c’est très bien pour la suite ».
Le gardien parle d’orgueil. Il parle d’équipe. Le terrain tranche.
Rennes entre apaisement et incertitude
La victoire contre le PSG apaise temporairement l’atmosphère. Pourtant, les tensions ne disparaissent pas. Le cas Samba illustre un vestiaire sous pression. Entre exigences disciplinaires et équilibres politiques, le Stade Rennais avance sur une ligne fine.
La saison continue. Les regards restent tournés vers les décisions à venir.