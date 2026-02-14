Mise à l’écart de Brice Samba, les vraies raisons de la décision d’Habib Beye

Lors de sa mise à l’écart contre Lens, Habib Beye s’était expliqué publiquement : « (L’entraîneur) est garant de la performance de son équipe à travers le choix des joueurs. Il est aussi garant du respect de l’institution, dont je fais partie. À partir du moment où ces deux choses ne sont pas réunies, vous ne pouvez pas être dans l’équipe ».

Malgré cette déclaration ferme, aucune attitude déplacée du gardien envers le club ne filtre selon Foot Mercato. L’affaire reste floue.

Après la victoire contre Paris, Samba prend la parole au micro de Ligue 1+ : « C’est une petite revanche personnelle par rapport à la semaine dernière, des choses qui ne se sont pas bien passées. Maintenant, c’est le passé, la meilleure réponse est sur le terrain. Je suis très fier de ce qu’on a fait en équipe. On connaît tous la qualité de cette équipe de Paris, en plus ils sont venus avec leur équipe type donc je pense qu’ils voulaient vite plier le match. On a fait un match solide, costaud, c’est très bien pour la suite ».

Le gardien parle d’orgueil. Il parle d’équipe. Le terrain tranche.