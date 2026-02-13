Rennes, la réponse cinglante de Brice Samba à Habib Beye

Longtemps éloigné des terrains pour des raisons disciplinaires évoquées par son ancien entraîneur, Brice Samba a répondu de la manière la plus convaincante possible : sur la pelouse. Solide tout au long de la rencontre, décisif dans les dernières minutes et crédité d’une prestation très aboutie, Brice Samba a largement contribué à la victoire rennaise, permettant à son équipe de faire tomber le leader du championnat. Cette performance intervient dans une période charnière pour le club, désormais dirigé par l’intérimaire Sébastien Tambouret, qui signe ainsi un premier succès encourageant.

La situation du gardien rennais avait suscité de nombreuses interrogations après son absence lors du match contre Lens. À l’époque, Habib Beye, limogé par Rennes cette semaine et attendu devant la LFP mardi prochain, avait justifié sa décision en expliquant : « (L’entraîneur) est garant de la performance de son équipe à travers le choix des joueurs. Il est aussi garant du respect de l’institution, dont je fais partie. À partir du moment où ces deux choses ne sont pas réunies, vous ne pouvez pas être dans l’équipe ». Malgré cette décision, aucune attitude déplacée du portier envers le club n’avait été signalée selon les informations relayées par Foot Mercato.

De retour dans le onze titulaire, Brice Samba a rapidement dissipé les doutes en affichant une concentration et une détermination remarquées. Sa prestation face à Paris a notamment été marquée par plusieurs interventions déterminantes dans les moments clés, permettant à Rennes de conserver son avantage en fin de rencontre. Cette performance relance la hiérarchie au poste de gardien et repositionne Brice Samba comme un élément central du dispositif rennais pour la suite de la saison.