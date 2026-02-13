La soirée rennaise face au leader du championnat a marqué un tournant symbolique. Titularisé dans les cages du Stade Rennais, Brice Samba a livré une performance marquante lors du succès 3-1 contre le Paris Saint-Germain. Quelques jours après avoir été écarté par Habib Beye, le gardien international français a transformé cette titularisation en message fort, mêlant performance sportive et réaction personnelle, dans un contexte de changement technique au club breton.
Rennes, la réponse cinglante de Brice Samba à Habib Beye
- AFP
Brice Samba répond à Habib Beye sur le terrain
Longtemps éloigné des terrains pour des raisons disciplinaires évoquées par son ancien entraîneur, Brice Samba a répondu de la manière la plus convaincante possible : sur la pelouse. Solide tout au long de la rencontre, décisif dans les dernières minutes et crédité d’une prestation très aboutie, Brice Samba a largement contribué à la victoire rennaise, permettant à son équipe de faire tomber le leader du championnat. Cette performance intervient dans une période charnière pour le club, désormais dirigé par l’intérimaire Sébastien Tambouret, qui signe ainsi un premier succès encourageant.
La situation du gardien rennais avait suscité de nombreuses interrogations après son absence lors du match contre Lens. À l’époque, Habib Beye, limogé par Rennes cette semaine et attendu devant la LFP mardi prochain, avait justifié sa décision en expliquant : « (L’entraîneur) est garant de la performance de son équipe à travers le choix des joueurs. Il est aussi garant du respect de l’institution, dont je fais partie. À partir du moment où ces deux choses ne sont pas réunies, vous ne pouvez pas être dans l’équipe ». Malgré cette décision, aucune attitude déplacée du portier envers le club n’avait été signalée selon les informations relayées par Foot Mercato.
De retour dans le onze titulaire, Brice Samba a rapidement dissipé les doutes en affichant une concentration et une détermination remarquées. Sa prestation face à Paris a notamment été marquée par plusieurs interventions déterminantes dans les moments clés, permettant à Rennes de conserver son avantage en fin de rencontre. Cette performance relance la hiérarchie au poste de gardien et repositionne Brice Samba comme un élément central du dispositif rennais pour la suite de la saison.
- AFP
Brice Samba revanchard après son éviction par Beye
Au terme de la rencontre, le gardien de 31 ans n’a pas caché la dimension personnelle de cette prestation. Au micro de Ligue 1+, Brice Samba a confié : «C’est une petite revanche personnelle par rapport à la semaine dernière, des choses qui ne se sont pas bien passées. Maintenant, c’est le passé, la meilleure réponse est sur le terrain. Je suis très fier de ce qu’on a fait en équipe. On connaît tous la qualité de cette équipe de Paris, en plus ils sont venus avec leur équipe type donc je pense qu’ils voulaient vite plier le match. On a fait un match solide, costaud, c’est très bien pour la suite».
Brice Samba a ensuite insisté sur l’importance de l’état d’esprit collectif pour prolonger cette dynamique positive : «Tout le monde s’est arraché ce soir. Quand on est comme ça, on est très difficiles à battre. On le savait mais on avait du mal à le répéter assez souvent. Maintenant on est dans la merde parce qu’on ne doit plus faire moins par rapport à ce soir. On doit enchaîner et garder cet état d’esprit. Il fallait casser cette spirale de défaites, c’est chose faite. En plus face au leader, c’est très bien». Une déclaration qui résume l’enjeu des prochaines semaines : confirmer ce renouveau et transformer ce succès référence en véritable point de départ pour la relance rennaise.