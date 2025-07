La relation entre Vinicius et Kylian Mbappé est loin d’être meilleure. Et ce sont les chiffres qui le prouvent.

Ils étaient censés former le duo le plus terrifiant d’Europe. Pourtant, depuis leur association sur le front de l’attaque du Real Madrid, quelque chose cloche. Malgré un potentiel hors norme, Kylian Mbappé et Vinicius Junior ne semblent pas parler le même langage sur le terrain. Et les chiffres viennent tristement confirmer cette impression. Une inefficacité collective qui pourrait coûter cher si elle n’est pas corrigée à temps.