C'est gagné ! Mbappé remporte la bataille contre Vinicius !

Le Real Madrid a été écrasé par le Paris Saint-Germain lors de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs la semaine dernière, les champions d'Europe s'imposant 4-0 à New York.

Ce fut un moment très difficile pour les Merengues, qui avaient jusqu'alors réalisé un parcours relativement bon dans la compétition.

C'était également la première défaite de Xabi Alonso depuis qu'il a pris les rênes du Real Madrid début juin, ce qui a sans doute éveillé en lui le désir de redresser la barre. L'un des changements pourrait concerner la dynamique entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior, que beaucoup jugent incapables de jouer ensemble dans la composition idéale des Merengues.

La semaine dernière, les deux joueurs ont débuté comme ailiers de part et d'autre de Gonzalo Garcia, Mbappé à gauche et Vinicius à droite, hors de sa position habituelle. Mais il s'avère qu'il n'était pas censé débuter contre le PSG, comme l'a révélé Alberto Pereiro sur Radio Estadio (via Sport).

Il semblerait que Vinicius devait initialement commencer sur le banc contre le PSG, Mbappé et Gonzalo formant un duo d'attaquants. Mais lorsque Trent Alexander-Arnold a été déclaré forfait pour cause de blessure, Alonso a décidé de passer d'un 3-5-2 à un 4-3-3, ce qui a permis au Brésilien de revenir dans le onze de départ.

Alonso cherche toujours la meilleure composition

Même s'il n'a finalement pas été écarté, cela pourrait être un signe de ce qui attend Vinicius, d'autant plus qu'il a été rapporté que Mbappé était plus apprécié que lui au Real Madrid. Malgré cela, Alonso cherchera à trouver un moyen pour que les deux joueurs puissent débuter dans la même composition et ainsi exploiter leurs points forts.

Reste à voir si Alonso trouvera une solution avant le début du mois d'août, date à laquelle le Real Madrid entamera une pré-saison raccourcie.