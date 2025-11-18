Mercato, une star de Ligue 1 à l'OM cet hiver ?

L’Olympique de Marseille aborde le mercato hivernal avec un besoin clair : renforcer son milieu offensif. Malgré un parcours européen compliqué, les hommes de Roberto De Zerbi réussissent un début de saison solide, occupant actuellement la deuxième place du championnat, à seulement deux longueurs du PSG. Cette régularité est d’autant plus remarquable que l’effectif a été ravagé par les blessures. Facundo Medina, Hamed Traoré et Geoffrey Kondogbia ont presque disparu des radars depuis la première journée, tandis que d’autres joueurs comme Leonardo Balerdi, Timothy Weah et Amine Gouiri ont également accumulé les pépins physiques, obligeant De Zerbi à bricoler.

Face à cette situation, l’OM a d’abord envisagé la piste menant à Ludovic Blas, profil apprécié pour sa créativité. Toutefois, plusieurs observateurs estiment que le club pourrait viser encore plus juste. C’est dans ce contexte que le nom de Sofiane Diop est apparu ces dernières heures. Son début de saison impressionnant en Ligue 1 a attiré l’attention de nombreux analystes, qui soulignent son potentiel à s’intégrer dans le dispositif de De Zerbi. Sofiane Diop, régulier, percutant et décisif, correspondrait parfaitement à la dynamique recherchée par les dirigeants marseillais.